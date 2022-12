Algérie: 42 affaires pour infraction aux changes et plus de 240 pour usurpation d'identité traitées au dernier trimestre

La police aux frontières (PAF) à l'aéroport international d'Alger "Houari Boumediene" a indiqué avoir enregistré au cours du dernier trimestre de l'année 2022, 42 affaires pour infraction à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux et plus de 240 autres pour usurpation d'identité, selon un bilan rendu public, mercredi, par les mêmes services.

Le service de la PAF à l'aéroport international "Houari Boumediene" a procédé durant le dernier trimestre de l'année 2022, au contrôle de "plus d'un million de voyageurs à travers 4478 vols", et au traitement de "42 affaires liées à l'infraction à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux", précise la même source.

Sur les affaires pénales, les mêmes services ont examiné "243 affaires pour usurpation d'identité et 30 autres pour faux et usage de faux".

S'agissant des saisies, la PAF a saisi "342085 euros, 66346 dollars, 7000 livres sterlings et 1800 rials saoudiens", ajoute le bilan.

Il s'agit aussi de la saisie de "1,197 kg d'or, 2645 téléphones portables", et la récupération de 7 véhicules faisant l'objet de recherche.