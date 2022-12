Algérie: Groupe Saidal - Aoun ordonne la réhabilitation du complexe de Gué de Constantine

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, M. Ali Aoun, a exhorté les responsables du Groupe Saidal d'accélérer la mise à niveau et la réhabilitation du complexe de Gué de Constantine, spécialisé dans la production de médicaments sous formes sèches et de solutés massifs, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été assignées par le ministre lors d'une visite d'inspection inopinée qu'il a effectuée mardi au niveau de plusieurs unités du groupe Saidal, a précisé la même source.

Cette visite intervient "conformément aux instructions et orientations du Président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, visant à réhabiliter le Groupe Saidal et à relancer et promouvoir le groupe pour lui permettre de jouer un rôle leader sur le marché national", a ajouté le document.

Dans ce cadre, la délégation ministérielle s'était déplacée au niveau du complexe de Gué de Constantine spécialisé dans la production de médicaments sous formes sèches et de solutés massifs.

"Sur place, le ministre a relevé l'état de délabrement de certains ateliers et lignes de production, tombés en décrépitude, faute d'investissement et de maintenance", a fait savoir le ministère.

Devant cette situation, M. Aoun a donné instruction "à effet d'élaborer un rapport détaillé pour identifier les responsabilités et accélérer la mise à niveau et la réhabilitation du complexe".

La visite a également permis au ministre d'échanger avec les travailleurs et de s'enquérir de leurs conditions de travail et de leurs préoccupations, a mentionné le communiqué.

A cette occasion, M. Aoun a appelé "l'ensemble des travailleurs du groupe Saidal à se mobiliser et à redoubler d'efforts pour accompagner le développement des différentes unités et de leurs gammes de produits afin de satisfaire les besoins du marché pharmaceutique national".

Lors de cette visite d'inspection, la délégation ministérielle s'est rendue aussi à "Equival Biocenter", le premier centre spécialisé dans la réalisation d'études de bio-équivalence relevant du groupe Saidal, où le ministre a pu apprécier les capacités techniques et humaines dont s'est dotées le centre et son aptitude à réaliser ces études dans les meilleurs conditions.

A cet effet, des instructions ont été données pour accélérer la réalisation des premières études de bio équivalence et élaborer un plan de charge annuel pour définir les quantités et les catégories d'études pouvant être réalisées.

Aoun a rappelé aussi l'impératif de s'aligner aux normes internationales en vigueur et d'obtenir toutes les certifications et accréditations nécessaires qui permettront de démontrer la conformité des médicaments fabriqués localement en termes de qualité, d'efficacité et d'innocuité, notamment dans les dossiers d'enregistrement.

Cette visite a été "l'occasion de réaffirmer le soutien et l'accompagnement continus du ministère de l'Industrie pharmaceutique au Groupe public Saidal afin de l'ériger en un instrument de la souveraineté sanitaire en Algérie et retrouver sa place de pionnier et de leader du marché pharmaceutique national", a-t-on souligné, par ailleurs, de même source.