Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Décembre 2022

Mali : Affaire 46 Soldats ivoiriens arrêtés à Bamako - Une assise spéciale siège aujourd'hui

L'affaire des 46 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako pour » mercenariat » pourrait connaitre son épilogue, lors d'une assise spéciale, qui se tiendra, demain, jeudi, à la Cour d'Appel de Bamako. A cette occasion, ces soldats pourraient recouvrer la liberté et rentrer dans leur pays pour passer les fêtes de fin d'année auprès de leurs familles.

La tenue de cette assise survient une semaine après la signature d'un mémorandum pour la libération de ces soldats, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, Téné Ibrahim Ouattara, sous l'égide de la médiation togolaise, conduite par l'émissaire de Faure Eyadema, Robert Dussey. (Source : abamako.com)

Sénégal : Sécurité aux frontières - L'armée renforce sa présence près de la frontière d'avec le Mali

Considéré comme un îlot de stabilité dans une sous-région ouest-africaine minée par l'insécurité, et loin de l'épicentre du terrorisme sahélien, le Sénégal a fait évoluer sa position. Ces dernières années, la menace terroriste est prise très au sérieux par les autorités, même si le pays a jusque-là été épargné par les attaques djihadistes.

Plusieurs études dont celle de l'Institut d'études de sécurité (Iss), réalisée conjointement avec le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) parue l'an dernier, alertait particulièrement sur les « vulnérabilités » dans les régions de Tambacounda et de Kédougou, à la frontière avec le Mali. Situation enclavée, manque d'infrastructures, trafics, ou encore incidents sporadiques entre communautés opérant dans les activités aurifères dans la région de Kédougou? soit autant de facteurs dont pourraient profiter les groupes extrémistes en provenance du Mali. (Source : Le Point)

Côte d'Ivoire : Listing électoral - Plus de 4700 enrôlés à l'actif d'un mouvement RHDP



Le mouvement Rhdp Espérance, proche du parti au pouvoir, dévoile le bilan de sa caravane à Abidjan et à l'intérieur du pays, à l'issue de l'opération de recensement sur la liste électorale.Le président du mouvement RHDP Espérance, Soumahoro Amidou, a fait un point de presse au siège du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à Abobo, sur le bilan de la caravane d'enrôlement qu'il a organisée.

Ce sont au total 4.729 personnes que le mouvement RHDP Espérance a pu faire enrôler à l'issue d'une caravane d'enrôlement qui a sillonné certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire durant la période de recensement électoral. « Nous avons démarré à Abobo et avons sillonné toute la commune, ainsi que celle de Koumassi et avons fait un tour à Yopougon », la plus grande commue du pays, située dans l'Ouest d'Abidjan, et considérée comme un fief de l'opposition, a-t-il indiqué.

« Partout où nous sommes passés avec la caravane, nous pouvons dit haut et fort que notre passage avec la caravane a été un apport capital aux responsables politiques que nous avons pu appuyer », a déclaré M. Soumahoro Hamidou, le président du mouvement. A l'en croire, ledit mouvement ne s'est pas arrêté à Abidjan. « La caravane est allée appuyer le parrain qui est un départemental à Bouna », a-t-il poursuivi. Selon les décomptes, l'équipe RHDP Espérance a pu faire enrôler 4 729 électeurs dont 1 121 personnes à Abobo, 900 à Bouna, ZKB et Doropo ». (Source : Apa)

Burkina Faso : Hydrocarbures - Fortes perturbations dans la distribution du super 91

La direction générale de la SONABHY informe les distributeurs que la distribution du Super 91 connaîtra de fortes perturbations en raison des opérations de maintenance dans certains dépôts côtiers abritant nos stocks. Ces perturbations interviennent à une période de reconstitution des stocks à l'interne suite au mouvement d'humeur des conducteurs de camions citernes.

En attendant la reprise normale des chargements dans les pays côtiers, la SONABHY procèdera à un plafonnement des quantités servies à 60%. Les négociations avec les partenaires extérieurs n'ont pas permis la reprise immédiate des chargements qui n'interviendront qu'en début janvier 2023. La direction générale tient à remercier ses distributeurs pour la compréhension et la bonne collaboration.(Source : aouaga.com)

Nigeria : Restitution d'œuvres d'art - Benin City retrouve ses trésors spoliés

« Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre les bronzes du Bénin à leur place, au peuple nigérian », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors de la remise officielle le 21 décembre dans la capitale nigériane, Abuja. « Nous sommes ici pour réparer un tort », a-t-elle ajouté, citée par la chaîne de télévision allemande DW. Le terme « bronzes du Bénin » fait référence à des milliers de sculptures, plaques et gravures en métal réalisées entre les XVe et XIXe siècles et pillées par les troupes britanniques en 1897 dans le royaume ouest-africain du Bénin, dans l'actuel État d'Edo, au Nigeria.

Ces objets culturels ont plus tard été vendus aux enchères à des musées et des collectionneurs privés en Europe et en Amérique du Nord. « Nous voulons rendre ce qui ne nous a jamais appartenu », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que l'Allemagne et d'autres pays européens doivent écouter ceux qui ont été victimes de la cruauté coloniale et travailler à des réparations. (Source : Le Point afrique )

Tchad : Affaires militaires - L'ancien chef des renseignements généraux arrêté

L'ancien chef rebelle Baba Laddé attend d'être édifié sur les raisons de son arrestation. Que reproche-t-on à Abdelkader Mahamat dit Baba Laddé ? Depuis lundi 26 décembre, l'ancien chef rebelle peul tchadien, appréhendé à son domicile de Paris-Congo, dans le VIe arrondissement de N'Djamena, serait dans les locaux des services de renseignements, rapportent plusieurs sources locales.

Il revenait d'un séjour à Dourbaly, à 95 kilomètres de la capitale où il a célébré la fête de la Nativité avec des chrétiens peuls. Pour l'heure, les autorités tchadiennes n'ont fourni aucune explication sur son interpellation. Mais elle pourrait être liée à la note signée par l'ancien chef rebelle mettant en garde la France et les Etats-Unis contre d'éventuelles attaques de leurs ambassades à Bangui par des partisans du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra.

Selon la note envoyée aux ambassades française et américaine le 21 décembre, des jeunes sont instrumentalisés par la compagnie militaire privée russe Wagner et la plateforme Galaxie en vue d'une grande manifestation contre leur présence en RCA. Par le biais de sa ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo, la Centrafrique a vivement protesté contre ces accusations qu'elle met dans le registre d'une « grande campagne de désinformation et d'intoxication sur la Rca (Source : Apa)

Cameroun-Inde : Un accord pour la production des pommes de terre

Madeleine Tchuinté, ministre de la recherche scientifique et le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun, Shri Anidya Banerjee, ont signé mercredi 21 décembre un accord de partenariat à cet effet. D'après le Minresi, cette technologie innovante pourrait aider le Cameroun à produire des plants de pommes de terre sains pour une production durable. L'accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet triangulaire Inde-Cameroun-Allemagne sur la technologie apicale enracinée de pommes de terre. Il vise à améliorer la production de la pomme de terre au Cameroun.

« Le Cameroun possède des semences de pommes de terre de qualité supérieure. Nous avons pensé que cette technologie pouvait améliorer de manière significative le secteur agricole camerounais dans son ensemble », a déclaré la Minresi. Officiellement, la production nationale de la pomme de terre oscille entre 220 000 et 400 000 tonnes depuis dix ans, alors que la demande nationale est estimée à un million de tonnes par an. Ce déficit, selon certains experts, est principalement dû à l'utilisation de semences traditionnelles dont les rendements sont très faibles. (Source : Journal du Cameroun)

Libye : Élections présidentielles - Saïf al-Islam Kadhafi veut être candidat

Le fils de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, a préconisé de permettre à tous les candidats de se présenter au parlement et à la présidence lors des prochaines élections du pays, sans aucune restriction. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué publié ce mercredi par Saïf al-Islam Kadhafi à l'occasion de l'anniversaire de l'abolition des.

