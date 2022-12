Congo-Kinshasa: Linafoot 1 - V.Club termine l'année en leader du championnat

V.Club finit l'année 2022 en tête du classement de la Ligue 1 de la République démocratique du Congo, après ses deux victoires au Grand Katanga, face à l'US Panda B52 de Likasi et Lubumbashi Sport.

Lors de son séjour dans le Grand Katanga, l'AS VClub a livré deux rencontres soldées par deux victoires. Le 24 décembre au stade Kikula de Likasi, le club vert et noir de Kinshasa a battu l'US Panda B52 par 2-1, en match comptant pour la 11e journée de la 28e édtition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

C'est dans le premier quart d'heure de jeu qu'Eric Kabwe a ouvert la marque pour V.Club. L'US Panda a égalisé grâce à Patrick Fusi sur penalty à la 78e min, à la suite du penalty consécutif à un contrôle de la main du capitaine Ebunga Simbi, dans la surface de réparation. Le latéral gauche de V.Club a même été expulsé après cette action pour accumulation de deux cartons jaunes.

En infériorité numérique, V.Club a cependant arraché la victoire à la 90+4e min, grâce à un but de Marouf Tchakei sur penalty, après une faute du gardien de but Mick Kabeya des Bombardiers sur un attaquant de V.Club. L'on apprend que des troubles ont émaillé la fin du match après ce but. La police a fait usage de grenade lacrymogène pour disperser les manifestants. Par ailleurs, le commissaire au match et délégué de la Linafoot, Louis Kahozi, est décédé la veille du match, ont indiqué des sources de cette ligue, après un problème de tension artérielle.

Avant de battre Panda, les Dauphins noirs de Kinshasa avaient dicté leur loi, le 21 décembre sur la même aire de jeu de Likasi, aux Kamikazes de Lubumbashi Sport par 3-1, inscrits par Glody Kikwama Mujinga (66e min), et Etekiama Agiti (71e et 89e min), contre celui de Tumbo Nyembo à la 91e pour sauver l'honneur de Lubumbashi Sport. Après ces deux succès sur le sol katangais, V.Club trône au championnat national avec 31 points glanés en onze matches joués, leader à plus de douze longueurs de son dauphin, l'AS Maniema Union de Kindu. Panda, pour sa part, compte 8 points, positionné à la 15e place.