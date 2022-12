Congo-Brazzaville: Enseignement secondaire - Cadres et agents formés aux techniques administratives

Le directeur de l'Enseignement secondaire par intérim, Augustin Nombo, a présenté le 28 décembre les missions et limites d'un collaborateur au sein d'une administration dans le secteur de l'éducation, lors du séminaire de perfection des agents organisé par la direction générale de l'Enseignement au Complexe Révolution-Gampo Olilou.

Le collaborateur est le responsable de la tenue et de la gestion administrative, a indiqué Augustin Nombo dans son allocution d'ouverture. Selon lui, il a pour missions de recevoir des usagers et gérer les documents administratifs, traiter le courrier, la correspondance administrative, exploiter des documents administratifs ainsi qu'avoir la maîtrise de l'outil informatique. "La responsabilité qu'incombe au collaborateur rend sa tâche de plus en plus complexe. Le collaborateur est un important pilier du système éducatif installé au cœur de l'administration ", a-t-il dit.

Par ailleurs, il en découle plusieurs limites dans l'exécution de sa tâche : la disparité des techniques utilisées dans le traitement des rapports, le manque d'uniformisation des informations contenues dans le rapport... Pour Augustin Nombo, l'exercice d'une fonction nécessite la mise en œuvre d'un ensemble de compétences perçues comme étant le comportement général attendu des praticiens de ladite fonction.

La formation est organisée du 28 au 30 décembre à Brazzaville. Elle permettra aux cadres et agents de dégager un langage commun ainsi qu'avoir une vision dans l'exploitation et l'analyse des rapports, des correspondances administratives, d'une part, et de leur traitement grâce aux différents logiciels, d'autre part. La rencontre sera marquée d'un échange et des travaux de groupe pour capitaliser les expériences afin de se rendre plus utiles pour l'administration qui vise la modernisation du système éducatif et la formation en ressources humaines de qualité.