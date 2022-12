Soudan: Lancement du film Tunnel Ice, les dangers des narcotiques parmi les jeunes

Khartoum — Le film " Les dangers des stupéfiants parmi les jeunes " a été lancé le 23 Décembre au soir au Club International du Nil à Khartoum, avec la participation du Ministère de la Santé de l'Etat de Khartoum, de l'Administration de lutte contre les stupéfiants, d'un groupe de jeunes hommes et femmes et de compagnies de parrainage.

Le scénariste et réalisateur du film, Qutaiba Ismat Brazili, a indiqué dans son discours au spectateur que l'idée du film est originaire d'un groupe brésilien de production de film dans le but de discuter les dangers de l'addiction et des stupéfiants, ainsi que la discussion des programmes sociaux parmi les jeunes.

Il a dit que le film et de nature de sensibilisation qui discute les raisons qui ont conduit les jeunes à pratiquer cette drogue, les méthodes de solution et de traitement, et traite des problèmes et les aspects négatifs de l'abus de stupéfiants parmi les jeunes.

La représentante du Ministère de la Santé de l'Etat de Khartoum a déclaré que les partenariats et la communication sont nécessaires pour traiter les phénomènes, louant l'idée du film qui traite les aspects négatifs.

Elle a annoncé la stratégie et le plan du ministère pour réduire le phénomène, qui comprend le renforcement des troubles liés aux stupéfiants et le renforcement des capacités nationales pour arrêter son expansion en travaillant sur une base de données pour les utilisateurs des stupéfiants avec l'application de la loi pour résoudre les problèmes de menaces multiples.

La représentante de l'administration de la lutte contre les stupéfiants a dit que la drogue Ice a des noms scientifiques et commerciaux et que ce film peut traiter et contribuer à l'éducation des utilisateurs, annonçant le développement de traitements pour prévenir la propagation des stupéfiants dans la société.