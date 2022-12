Ile Maurice: Nouvel An - Les traditions d'ici et d'ailleurs

L'année 2022 va se retirer dignement et céder la place à 2023. Pour beaucoup, cette période de l'année est synonyme de fêtes et de partage. Afin d'accueillir le Nouvel An, plusieurs pays au monde font éclater des pétards à minuit. Pourquoi ? D'où vient cette tradition ? Quelles sont les autres pratiques en vigueur dans certains pays pour marquer la nouvelle année ? On te dit tout.

Les origines du Nouvel An

La fête du Nouvel An a vu le jour vers 46 avant notre ère. Elle fut annoncée pour la première fois à l'époque du règne de Jules César, à Rome. Celui-ci a décidé que le 1er janvier serait le premier jour de l'an. Les Romains dédiaient ce jour à Janus, divinité vénérée par les païens et considérée comme le dieu des portes et des commencements et qui possédait deux visages, l'un tourné vers l'avant et l'autre vers l'arrière.

Les pétards lors de la Saint-Sylvestre

Le réveillon de la Saint-Sylvestre, réveillon pour marquer le premier jour de l'an, est une coutume qui consiste à fêter l'arrivée de la nouvelle année, en veillant jusqu'à minuit, le soir du 31 décembre, dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Ce jour a été retenu par l'Église catholique pour célébrer le pape Sylvestre 1er. Ce moment très apprécié de l'année, est généralement célébré en famille ou entre amis. Les pétards et traditionnels feux d'artifice ne manquent pas. Pour beaucoup, cette tradition incontournable permet de chasser les mauvais esprits afin de passer une excellente année. De nos jours, c'est davantage une manière d'accueillir la nouvelle année.

Différents pays ont leur manière d'accueillir la nouvelle année. Survolons le monde à la découverte de ces diversités culturelles.

Pays d'Europe occidentale

Dans les pays d'Europe occidentale, la tradition veut que le Nouvel An soit célébré par un banquet dans la soirée du 31 décembre. Ce repas copieux comprend notamment du foie gras et l'incontournable champagne. On rit, on danse et, à minuit, on s'embrasse en se souhaitant les meilleurs voeux.

Belgique

En Belgique, et plus particulièrement à Liège, le 1er janvier, on mange de la choucroute en famille, avec une pièce sous l'assiette, dans la main ou dans la poche. Cette tradition, très respectée, signifie qu'on aura de l'argent pendant toute l'année.

Espagne

Les Espagnols ont pour tradition de manger des raisins en comptant les 12 coups de minuit, soit un raisin par coup. Les femmes s'offrent des tampons rouges. C'est aussi l'occasion pour les mariés de plonger leurs bagues dans des coupes de champagne et de trinquer.

Italie

En Italie, et plus particulièrement à Naples, on accueille le Nouvel An par une coutume particulière le soir du 31 décembre. La tradition consiste à jeter par la fenêtre de vieux objets, symboles de l'année écoulée. Ainsi, le mobilier, la vaisselle, les vêtements, entre autres, finissent à la rue, obligeant les éboueurs à passer la nuit à les ramasser. Le jour du Nouvel An, appelé "Capodanno", les Italiens ont coutume de manger des plats spéciaux, qui ont la réputation d'apporter richesse et abondance. Ils mangent soit des brioches, des plats de lentilles ou encore des gâteaux enrobés de miel.

Pays-Bas

Le réveillon est fêté par un excès de feux d'artifice dès l'aube et jusque tard dans la nuit. Le 31 décembre est le seul jour de l'année où les Néerlandais sont autorisés à faire éclater des pétards, qui sont en vente libre durant les trois derniers jours de l'année qui s'en va.

Royaume-Uni et Écosse

En Angleterre, pour attirer la chance, un Anglais devra passer le seuil de la maison après minuit avec une pièce de monnaie (symbole de richesse), du charbon (pour la chaleur) et du sel (pour la nourriture).

En Écosse, la tradition est la même, à l'exception du sel, qui est remplacé par une Black brun, sorte de pudding, et une bouteille de whisky.

Équateur et Pérou

En Équateur et au Pérou, peu avant le Nouvel An, on fabrique des mannequins en chiffon ou en papier mâché, qui représentent l'année qui va s'écouler. On expose ces mannequins devant chez soi jusqu'au 31 au soir et à minuit, on les brûle dans les rues. On fait aussi exploser pétards et feux d'artifice. Il existe aussi une superstition qui dit que si on porte une couleur particulière lors des 12 coups de minuit, cela pourrait attirer la chance dans certains domaines lors de la nouvelle année, comme le jaune pour l'argent, le rouge pour l'amour, etc.

Dans le même ordre d'idées, celui qui souhaite voyager toute l'année doit courir autour du pâté de maisons, une valise à la main, à minuit pile. On décore la table avec des corbeilles de fruits, de maïs, de blé, de riz, de cannelle et de fleurs jaunes.

États-Unis

À Philadelphie, en Pennsylvanie, la "parade des mimes" (mummers parade) a lieu tous les 1er janvier. Les associations de la ville (New Year's Associations) entrent en compétition dans quatre catégories. Pendant les mois précédents, ces associations préparent leurs costumes et leurs chars mobiles. Environ 15 000 personnes participent annuellement à cette parade. La première parade de ce genre fut organisée en 1901.

Cambodge

Au Cambodge, le Nouvel An est fêté pendant trois jours, soit du 13 au 15 avril.

Chine

En Chine, il suffit d'écrire ses voeux sur un bout de papier et de le lancer sur un "arbre à voeux". Ce papier doit tenir toute la soirée pour que le voeu soumis se réalise. Le Nouvel An chinois est aussi célébré par de spectaculaires feux d'artifice et des explosions de pétards.