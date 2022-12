Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi demande un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement

Le président de la République Felix Tshisekedi a demandé, mercredi 28 décembre, au Premier ministre Sama Lukonde un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement.

Le chef de l'Etat veut examiner le rapport des décisions et actes posées par ses ministres après avoir accepté le retrait de trois ministres du gouvernement de la RDC.

C'est ce que rapporte le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, dans le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi dernier.

" En dépit des succès engagés au cours de cette année, le président de la République a demandé au Premier ministre de réaliser, dans le plus bref délai, les alliassions des actions de réalisation de chacun des membres du gouvernement conformément à leurs lettres de missions respectives, de telle sorte que dans le prochain Conseil des ministres du mois de janvier 2023, un rapport détaillé lui soit présenté sur les performances de chaque membre du gouvernement ", a déclaré Patrick Muyaya.

Il a précisé que Félix Tshisekedi a rappelé à l'attention du gouvernement, la nécessité d'une meilleure coordination d'actions gouvernementales basée sur les approches du système de gestion axé sur les résultats des engagements pris, en vue d'assurer le bien-être des Congolaises et Congolais, ainsi que les progrès socio-économiques du pays.

" Il est question de consolider une dynamique de gouvernance qui s'appuie sur l'utilisation des lettres des missions confiée à chaque membre de l'équipe gouvernementale et qui permet de renseigner et d'assurer en temps réel, que les différents objectifs du Programme du gouvernement sont en train d'être peints et que les résultats escomptés sont au rendez-vous conformément aux engagements pris ", a souligné le ministre de la Communication.

Pour lui, il conviendra également que ce rapport identifie les ayant attribués la non-atteinte des résultats attendus et proposés des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023.

A propos du mémorandum reçu des gouverneurs des provinces au cours de ces assises de Mbandaka, le président de la République a précisé qu'il synthétise les états des lieux des provinces et recueille deux types de préoccupations dont les unes communes concernent toutes les provinces et les autres plus spécifiques sans oublier les cas particuliers de l'Ituri et du Nord-Kivu. Ces préoccupations communes, a-t-il ajouté, sont pour la plupart axées sur les volets sécuritaire, social, administratif, judiciaire, économique et financier.

A ce sujet, le chef de l'Etat a exprimé son inquiétude à propos du faible taux d'exécution des recommandations des sessions précédentes des conférences des gouverneurs en général et celle de la 8e session en particulier. " Mais bien avant d'aborder les points de sa communication, le président de la République, Chef de l'État a informé le conseil qu'il a reçu les membres du gouvernement représentant le parti Ensemble après l'audience que leur a accordé le Premier ministre. Il a pris acte du retrait de trois d'entre eux du gouvernement notamment celui du Plan, des Transports et la vice-ministre de la Santé à la suite de la position prise par leur formation politique ", a renseigné le porte-parole du gouvernement.

Planification de la délivrance de la carte d'identité nationale

Le Premier ministre a chargé les membres du gouvernement concernés à redoubler d'efforts pour que les préparatifs de ce grandiose événement et les chantiers ouverts à cet effet se poursuivent sans relâche et s'achèvent en bonnes dates, le pape étant attendu à Kinshasa le 31 janvier.

Sama Lukonde a rassuré la population que dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification du recensement et de l'enrôlement, le fichier électoral sera immédiatement, dès la fin de ces opérations, récupéré par l'Office national d'identification de la population (ONIP), pour la délivrance de la carte d'identité nationale après plus de 40 ans.

" Ce processus irréversible va aboutir à bon port suivant le calendrier publié par la CENI avec la tenue des élections présidentielle, législatives nationales et provinciales le 20 décembre 2023, précisant que le gouvernement est pleinement engagé pour accompagner la centrale électorale. Il a appelé la population ayant atteint l'âge de la majorité de se faire enrôler massivement afin d'exercer à la date prévue son droit physique d'élire ses dirigeants ", a rapporté Patrick Muyaya.