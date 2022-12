Sénégal: Goudiry - Inauguration d'infrastructures routières - Macky Sall lance son Programme spécial du désenclavement

Dans le cadre de la tournée économique qu'il a démarré, lundi 26 décembre dernier, dans la région de Tambacounda, le président de la République Macky Sall a procédé, au cours de la journée du mardi 27 décembre, à l'inauguration de plusieurs infrastructures notamment routières pour la plupart.

Au-delà du tronçon Tambacounda-Goudiry-Kidira et la voie de contournement de la ville de Tambacounda qui ont été inaugurés par le chef de l'État, le président de la République a fait le déplacement dans le Sénégal Oriental pour lancer le démarrage des travaux de la route Goudiry-Dianka Makha-Sadatou.

Une composante du Programme spécial de désenclavement (PSD) dont il a profité de l'occasion pour annoncer la mise en œuvre. Un programme que l'État du Sénégal a conçu pas seulement pour la région de Tambacounda, mais pour l'ensemble des Collectivités territoriales enclavées du pays, afin de permettre à l'ensemble des citoyens de s'ouvrir au reste du monde et pouvoir développer diverses activités sociales et économiques.

En dépit d'une simple volonté de réhabiliter entièrement le Corridor Dakar-Bamako, ce programme du président Macky Sall est aussi un prétexte pour désormais permettre aux populations de réduire largement leurs temps de voyage et pouvoir circuler librement en toute sécurité et confort. Aussi un moyen de renforcer les nombreuses transactions commerciales et économiques entre le Sénégal et le Mali.

Ces relations d'échanges ayant toujours existé entre les deux pays et qui, selon le président de la République, représentent trois fois plus que les relations d'échanges avec l'Union européenne (UE). Et ce, avec un volume d'échanges de 474 milliards de nos francs en 2020. Sans compter le transport formel qui génère aujourd'hui 250 milliards, 245 emplois directs et 675 emplois indirects.

Ainsi étalée sur un circuit linéaire de 195 km, pour un financement de 85 milliards F CFA issus du Fonds Saoudien, cette route autrement intitulé Corridor économique à caractère intégrateur, aidera à valoriser les énormes potentialités culturelles et touristiques. Sa réalisation a sans doute été suivie par d'autres travaux d'infrastructures sociales dont sep (7) postes et cases de santé, 4650 km de mur de clôture, huit (8) forages, un circuit d'éclairage de 7 km dans les villes de Tambacounda et Goudiry. Et ce en plus des parkings de grand standing pour les gros porteurs qui seront aménagés à Kidira et sur le linéaire Kidira-Goudiry.

S'agissant, cependant, du déroulement du Programme spécial de désenclavement, l'aménagement d'un linéaire de 2700 km de route est prévu en milieu rural et intercommunal et 150 km de voirie en zone urbaine. Ces actions seront renforcées par la mise à niveau structurant d'un circuit de 1000 km et la construction d'ouvrages d'art sur toute l'étendue du territoire national pour une durée de 5 ans. Un programme qui, selon le chef de l'Etat, permettra la création de 50.000 emplois.