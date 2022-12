Togo: Pasteur Edoh Komi, nouveau mandat, nouvelle dimension !

Et c'est reparti pour un nouveau mandat du Pasteur Edoh Komi à la tête du MMLK (Mouvement Martin Luther King). En Assemblée générale statutaire et élective, le 28 Décembre 2022, les membres de cette organisation de la société civile ont décidé de reconduire dans ses fonctions de président, le Maire Adjoint de la Commune de Golfe 2, Pasteur Edoh Komi. Il est donc réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il est dès lors confié au président élu de constituer son bureau et de le soumettre aux membres.

Situant le contexte même de cette AG, le président élu a indiqué qu'il était question pour eux de " remotiver la base, permettre aux membres de mieux s'adapter aux statuts et règlements du mouvement, parce qu'ils ne peuvent pas être membre sans connaitre les statuts et textes du mouvement et enfin, d'œuvrer pour une assise nationale du mouvement ".

" Nous voulons une assise nationale et permettre à tous nos concitoyens partout où les droits de l'homme sont violés d'être présent et travailler pour qu'ensemble nous puissions construire le Togo ", avait-il commenté.

Dans un bilan, il a marqué malgré le chemin fait en 18 ans de défense des droits humains, une insatisfaction, et s'attend à voir les Togolais porter leur regard sur ce qui a été fait. " En 18 ans, nous sommes sur tous les dossiers, nous avons connu des bas et des hauts mais notre présence dans l'arène a permis de régler beaucoup de problèmes. Nous avons assisté des Togolais brimés, des domestiques dans le Golfe, participé à des manifestations pour dénoncer l'injustice, en 18 ans nous n'avons pas fait grande chose mais il revient aux Togolais d'apprécier ce que nous avons fait. Toutefois, nous même pour le moment nous ne sommes pas encore satisfaits ", a-t-il dit.

Pour ce nouveau mandat à lui confié, Pasteur Edoh Komi, en attendant d'officialiser le nouveau bureau du MMLK, compte s'activer désormais pour la mise en place de coordinations cantonales, communales, préfectorales et régionales et surtout travailler d'arrache-pied pour la formation de membres aux mécanismes de défense des droits de l'Homme.

Lors de ces travaux, le MMLK a eu le soutien du Maire principal de la Commune de Golfe 2, qui n'a pas manqué de faire acte de présence à l'ouverture pour apporter tout son encouragement aux défenseurs des droits humains.

A noter que les travaux se sont achevés par une visite du siège du MMLK au quartier Attiégou à Lomé.

Pour information, entre autres réalisations, il y a lieu de reconnaitre que le MMLK aux élections locales de Juin 2019, a fait élire trois de ses membres comme conseillers municipaux.