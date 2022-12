Congo-Kinshasa: Le FOGEC a octroyé des financements à une trentaine d'entrepreneurs congolais

Grâce au FOGEC (Fonds de Garantie de l'Entrepreneuriat du Congo), une trentaine d'entrepreneurs congolais viennent de bénéficier d'un financement allant de 5000 à plus de 40000$ afin de booster leurs différents projets. La cérémonie de remise de chèques s'est déroulée hier mercredi 28 décembre 2022 à Rotana Hôtel, en présence du Directeur Général de cette structure étatique, Laurent Muzemba Kompa, et de plusieurs personnalités issues du monde politique et économique du pays.

Il faut noter que les entrepreneurs bénéficiaires de cette subvention font partie de la deuxième édition à accéder à ce mécanisme de financement mis en place par le FOGEC. Ces chefs d'entreprises proviennent de 4 provinces : Kinshasa, Grand Kivu, Grand Equateur et le Grand Kasaï . Par ailleurs, les projets des entrepreneurs venant d'autres provinces étant en cours de traitement, le Directeur Général de FOGEC a réitéré la volonté de sa structure d'octroyer des financements aux entrepreneurs qui rempliront les critères et ce, sans discrimination.

Concernant la remise des chèques, le D.G du FOGEC a indiqué que la première cédition avait été organisée en octobre dernier et 10 entrepreneurs en étaient bénéficiaires, avec un financement direct du FOGEC à hauteur de 150.000$. La deuxième édition passe, cette fois-ci, à 31 entrepreneurs bénéficiaires d'environ 500.000$ de financement, grâce au partenariat avec la banque commerciale Ecobank. Un motif de satisfaction pour lui car la promesse du Chef de l'Etat, celle de créer des millionnaires congolais, est en train de se matérialiser.

Aux heureux bénéficiaires de ce financement, il les a exhortés à en faire bon usage et leur a rappelé que cet argent n'est nullement un cadeau.

" Les fonds publics ne sont pas des biens sans maître mais plutôt de biens à multiples maîtres. Le nombre de dollars de l'Etat dont vous bénéficiez, c'est l'argent dû à 100 millions des Congolais. Alors, vous devez comprendre la lourdeur de la responsabilité qui va peser sur vous dorénavant. C'est un sacrifice que l'Etat fait en laissant tous les autres et en pensant à vous... Par votre comportement, vous ouvrirez la porte à d'autres pour être eux- aussi accompagnés par les banques commerciales et institutions de microfinances. Et cela, vous en répondrez ", a martelé le D.G. du FOGEC.

Créé en octobre 2020, le FOGEC a pour mission de garantir l'accès au financement des entrepreneurs, de développer des mécanismes innovants de financement des entrepreneurs (financement participatif avec ou sans contrepartie, avec ou sans intérêt, subventionnement) et de participer à disposition des fonds d'amorçage et des prêts d'honneur au profit principalement des femmes et des jeunes.

Cette structure publique a été créée pour répondre à la volonté du Chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, de lutter contre la pauvreté en République Démocratique du Congo, tout en favorisant la création d'une classe moyenne. Tout est parti du constat selon lequel, la RDC enregistre un faible taux de création d'entreprises, notamment à cause des difficultés voire l'impossibilité d'accéder au financement.

Pourtant, les MPME représentent 90% des entreprises dans le monde ,50% du PIB mondial et 70% créées. D'où la raison d'être du FOGEC, dont la mission principale est de promouvoir l'entreprenariat dans ses aspects liés au financement.