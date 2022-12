Sénégal: Livre co-écrit avec le journaliste Yohan Picquart - Le message d'espoir du cardinal Théodore Adrien Sarr

Le cardinal Théodore Adrien Sarr a présenté, le jeudi 22 décembre, à la librairie Clairafrique, son dernier livre " Afrique lève-toi et marche ! ". Il est co écrit avec le journaliste Yohan Picquart.

Publié en octobre 2022 aux éditions Parole et silence, " Afrique lève-toi et marche !" est le livre le plus récent de l'homme d'Église Théodore Adrien Sarr. Présenté au public le jeudi 22 décembre, ce livre-entretien de 345 pages est l'aboutissement de trois ans et trois jours d'entretiens intenses entre le cardinal Théodore Adrien Sarr et l'écrivain et journaliste Yohan Picquart.

Cardinal, archevêque de Dakar de 2000 à 2014, Théodore Adrien Sarr est né à Fadiouth le 28 novembre 1936 de parents animistes convertis au catholicisme. Enfant, il aimait " aller à mbind labé " ou la concession des prêtres. Il vouait une admiration profonde aux missionnaires catholiques. Ces derniers l'ont alors pris sous leurs ailes. Ils ont fait de lui l'homme d'Église qu'il est devenu. Ses études aux séminaires de Ngazobil de Sainte Marie de Hann et de Sébikotane ont consolidé ses valeurs morales et sociales. Solide dans sa foi, il s'est dévoué à prêcher la bonne parole de Dieu dans tout le Sénégal aussi bien dans l'enseignement que dans le costume de cardinal, fonction qu'il a occupée 14 ans durant.

Aujourd'hui à la retraite, Théodore Adrien Sarr reste, aux yeux de beaucoup de Sénégalais, une figure religieuse importante dans l'histoire de leur pays. " Enseignant, j'ai pu constater que les étudiants sénégalais en France, pour la plupart musulmans, connaissaient la figure du cardinal et lui vouaient un profond respect ", a confié Yohan Picquart dans la première page de l'ouvrage " Afrique lève-toi et marche ! ".

Le journaliste français, auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la religion et la spiritualité, s'est penché sur le parcours du cardinal qu'il qualifie, lui-même, de " figure éthique et de référence morale ". Il a très vite souhaité écrire un livre avec le cardinal.

Tout est parti d'un courrier

Pour mettre toutes les chances de son côté, il envoie une lettre au cardinal en 2018 et s'arrange pour le rencontrer lors d'un de ses passages à Paris. Après moult hésitations, Théodore Adrien Sarr accède à sa demande, deux mois plus tard. " Au début, je ne voyais aucun intérêt à me lancer dans la rédaction d'un nouveau livre avec un journaliste que je ne connais pas. Car, avant lui, j'avais déjà accordé une interview pour un autre livre me concernant ", a-t-il renseigné.

En effet, en 2013, le journaliste Marcel Mendy avait sollicité le cardinal pour son ouvrage " Théodore Adrien Sarr, le soldat de la paix ", publié aux éditions l'harmattan. Il a donc semblé à l'homme d'Église avoir déjà tout dit sur sa pensée. Mais le journaliste Yohan Picquart lui a proposé quelque chose de différent : " Il me demandait de retracer les étapes importantes de ma vie à travers les contextes politique, social et historique qui ont marqué le Sénégal ", a expliqué le cardinal.

Loin d'être un livre de témoignages, " Afrique lève-toi et marche " est enrichi par un " exercice de questions-réponses pertinentes entre le cardinal et le journaliste ", comme l'a souligné l'actuel archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, présent à la cérémonie de dédicace. Le cardinal Théodore Adrien Sarr s'est révélé comme jamais dans ce livre. Il a longuement parlé de son enfance au village, de la naissance de sa vocation, de son séjour édifiant chez les missionnaires, de sa vie de chrétien bien remplie. " Nous avons voulu faire de cet ouvrage un livre de mémoire ", a précisé le cardinal.

Sans tabou

En trois ans et trois jours, le cardinal a réagi sur les problèmes les plus actuels de l'Église, du Sénégal et du monde. Il a donné sa position sur l'animisme et la religion chrétienne. " L'animisme est une très belle religion. Il ne peut, cependant, se pratiquer qu'à condition de bien connaître les secrets et les traditions de ses ancêtres ". Il a aussi accepté de parler de l'homosexualité : " L'église lutte à la fois contre la persécution active des homosexuels qui existe dans certains pays, mais aussi contre la banalisation du phénomène et sa promotion ". Au sujet de la corruption en Afrique, l'homme d'Église pense que " corruption et enrichissement illicite génèrent des manques à gagner importants qui affectent le développement économique des pays ".

À la lecture de ce livre, le cardinal Théodore Adrien Sarr montre son ancrage profond dans ses racines et sa société. Il observe, avec recul et clairvoyance, l'évolution du Sénégal et du monde. " Lève-toi et marche ! ", cette injonction tirée de la Bible, est une phrase importante qui inspire le cardinal. Son livre s'adresse au peuple africain qu'il encourage à prendre son destin en main : " Il faut qu'il se respecte pour être respecté du reste du monde ". Dans un dialogue fécond avec le journaliste et écrivain Yohan Picquart, c'est toute la vision du monde d'un homme d'Église, homme de foi et cardinal qui s'exprime. La conversation intellectuelle entre les deux hommes s'est voulue sans tabou. De ce livre-entretien ressort un message d'espoir en direction de l'Afrique, que Yohan Picquart et le cardinal espèrent que les lecteurs comprendront.