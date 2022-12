Sénégal: Production de viande, lait, œufs - Des performances encourageantes obtenues dans le secteur de l'élevage

Grâce aux importants investissements consentis, le secteur de l'élevage a enregistré des performances encourageantes au cours de cette dernière décennie. Selon un document du Bureau d'information gouvernemental (Big), des avancées significatives, perceptibles ont été obtenues.

"Sur la période 2012-2021, la production de viande et d'abats a augmenté en moyenne de 11 978 tonnes par an, passant de 189 729 tonnes à 297 528 tonnes, soit un croît annuel moyen de 5%. La filière avicole reste sur les bons résultats qu'elle enregistre sur la décennie devenant même la première contributrice dans la production nationale de viande et d'abats depuis 2015 ", informe le Big.

Quant à la production de lait, qui était de 202 millions de litres en 2012, elle a fortement progressé, atteignant 280,8 millions de litres en 2021. Une augmentation portée principalement par les élevages de vaches métisses et de races pures exotiques.

"En moyenne, la production nationale d'œufs de consommation a augmenté en moyenne de 11% sur la période allant de 2012 à 2021, soit un croît annuel moyen de 84 millions d'unités. De 548 millions d'unités, la production est passée à 1300 unités en 2021, soit pratiquement le triple en une décennie ", ajoute le Big.

En plus, lit-on dans le document, il y a eu l'importation d'animaux à haut potentiel laitier. Il s'agit de 1 077 génisses en 2017, 1 000 génisses en 2019 et 1 242 en 2021 pour une production additionnelle de lait de 14 512 365 litres et 3 094 veaux/velles à haut potentiel obtenus.