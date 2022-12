Ile Maurice: Politique - L'entente en mode "off", l'alliance PTr-MMM-PMSD en mode "on"

"Un bon accord" entre le Parti travailliste (PTr), le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) et le Mouvement militant mauricien (MMM). Le message de Paul Bérenger en dit long. Les membres du Bureau politique du MMM et ceux du comité central ont célébré leur fête de fin d'année mardi soir à Flic-en-Flac. Le discours de Paul Bérenger, le leader du parti mauve, a été explicite. Il a fait savoir à ses troupes qu'il faut que le gouvernement dirigé par Pravind Jugnauth quitte le pouvoir et soutenu que pour arriver à cette fin, il faut un "bon accord" électoral entre Navin Ramgoolam, le PTr, le PMSD et le MMM. Il a même précisé que les négociations entre eux pour un accord électoral démarreront en janvier. Toutefois, il n'a pas mentionné le Rassemblement mauricien (RM) de Nando Bodha qui fait partie de l'entente de l'Espoir avec le MMM et le PMSD.

D'après quelques membres de l'exécutif du MMM, le RM aurait été écarté de cette équation. Toujours d'après nos renseignements, Paul Bérenger a tenté de "faireune place" pour Nando Bodha au sein de cette alliance, mais les exigences du leader du RM compliquent la situation. Il aurait demandé un nombre d'investitures qui ne serait pas proportionnel avec la popularité de son parti. De plus, son rapprochement avec le regroupement dirigé par Linion Pep Morisien n'a pas été bien vu au sein de l'entente de l'Espoir. Dès le départ, le leader du RM a été critique envers Navin Ramgoolam. Celui-ci avait dit publiquement qu'il n'a aucun problème à travailler avec Nando Bodha, mais il n'avait pas apprécié ses critiques.

Nous avons essayé d'avoir la réaction du leader du RM, mais il nous a référé à son message de fin d'année qui sera adressé à la nation. "Nous avons depuis le début de ce nouveau combat demandé l'union des forces de l'opposition dans un esprit de patriotisme et de partage face à l'urgence de faire partir un gouvernement qui ruine le pays... J'ai foi dans l'entente de l'Espoir ! Je souhaite vraiment l'unité les forces de l'opposition dans un esprit de vrai partage. Depuis le début, nous avons consolidé un dialogue avec tous les partis, les hommes et les femmes qui aiment notre pays", lit-on dans le message de Nando Bodha. Un peu plus loin, il écrit : "Le rêve du MMM est toujours là. La volonté du PMSD de reconstruire notre pays en ruine est toujours là. Les fervents du PTr le veulent aussi." À la fin de son message, il parle de l'unité de l'opposition. "Le RM, dans un esprit de dialogue et de bonne volonté, veut créer, avec toutes les forces politiques et tous ceux qui aiment notre pays, la vague vitale pour un changement radical."

Pour en revenir aux négociations entre le PTr, le MMM et le PMSD, les bases sont jetées. Il semblerait qu'il y ait une exigence du MMM pour un partage de tickets sur une base 30-30, mais Navin Ramgoolam aurait proposé 35-25. Le MMM et le PMSD devraient partager les 25 investitures entre eux, mais notre source insiste que rien n'a été finalisé. Le poste de président de la République pourrait également être offert au PMSD. Toutefois, il y a une crainte au sein du MMM que Navin Ramgoolam tire sur la corde en exigeant plus de tickets et de ministères. Cependant, le leader des Rouges, en bon stratège, est non seulement en contact avec Xavier-Luc Duval, le leader du PMSD, et Paul Bérenger, il communique régulièrement avec les lieutenants du leader du MMM pour qu'ils puissent appuyer de tout leur poids dans la balance pour soutenir les propositions du PTr.

Des cadres du parti rouge affirment que c'est tout à fait logique qu'il y ait une alliance PTr-MMM-PMSD. "Nando Bodha doit accepter qu'il faut un leader ayant une assise solide pour se mesurer à Pravind Jugnauth", déclare un membre influent des Rouges. Au sein de ce parti, d'aucuns affirment qu'il faut expliquer à la population quelle sera la formule du Primeministership pour les prochaines élections générales afin de ne pas connaître la même débâcle qu'en 2014