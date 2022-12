Algérie: L'ancien SG de l'UGTA condamné à 8 ans de prison ferme

ALGER — La Cour d'Alger a condamné, mercredi, l'ancien Secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Abdelmadjid Sidi Said, à huit (8) ans de prison ferme.

Sidi Said et ses fils sont poursuivis pour corruption, incitation à l'abus de pouvoir et blanchiment d'argent.

La même juridiction a condamné Djamil Sidi Said à un (1) an de prison ferme, et Hanafi Sidi Said à un (1) an de prison avec sursis.

De son côté, l'ancien DG de Mobilis, Choudar Ahmed a été acquitté.

La Cour d'Alger a confirmé le jugement portant confiscation de tous les biens immobiliers et des comptes bancaires saisis dans le cadre de cette affaire.