Madagascar: Réveillon 2022 - Soirée intimiste avec Silo au Le Balcon

Une soirée en deux parties, à l'ambiance cosy attend les adeptes d'ambiance intimiste pour le réveillon de la Saint-Sylvestre de ce samedi au Le Balcon Analakely. La salle se situe juste au 4e étage de l'immeuble Le Pietra.

La première partie de la soirée sera assurée par Silo et ses quelques musiciens. Il passera en revue tous ses albums et offrira en avant-première de nouvelles chansons de sa composition. Et Silo de rassurer que ce seront " les chansons que nous aimons " qui feront sûrement partie du répertoire. Une prestation qu'il assurera entièrement sans aucun invité cette fois-ci, pour une meilleure complicité avec les fans.

Après sa prestation, DJ Rod Eagle donnera le ton pour la suite de la soirée, et permettra à l'assemblée d'accueillir la nouvelle année dans une ambiance clubbing de fête.

On sait, d'ores et déjà, que Silo prépare une grande surprise qui sortira le vendredi 13 janvier 2023. On en saura plus le jour J. En attendant, les fans pourront profiter de cette soirée de la Saint-Sylvestre avec lui.