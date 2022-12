Madagascar: Une aspiration à vivre pleinement ces fêtes

Même si les ambitions de nombreux hommes politiques ne se cachent plus, il est peut-être bon qu'ils laissent les Malgaches profiter d'une trêve toujours respectée durant les fêtes de fin d'année. On sent que leurs yeux sont braqués vers l'élection présidentielle de 2023.

Les déclarations faites lors d'émissions spéciales ne peuvent pas masquer leurs intentions. Le régime n'est pas en reste et il prépare sa stratégie pour désarçonner ses adversaires. Le chef de l'État a décidé d'autoriser les marchands de la petite vitesse à mettre leurs étals sur les bords de cette rue jusqu'au 1er janvier.

Une aspiration à vivre pleinement ces fêtes

La population vit très mal la situation actuelle, mais elle aspire à passer les derniers jours de cette année 2022 le plus sereinement possible. Les distributions de vivres ont eu lieu dans des quartiers populaires. On a pu voir des chefs de famille transportant péniblement le sac de riz qu'ils ont reçu. Ces milliers de personnes qui ont bénéficié de ces dons vont pouvoir améliorer leur quotidien particulièrement difficile. Mais ces heureux bénéficiaires ne représentent qu'une partie de la population qui vit dans des conditions précaires.

Néanmoins, ils feront un repas plus consistant que d'habitude. Les frustrations, même si les efforts sont faits pour ne pas les montrer, sont bien présentes. Durant ces ultimes 72 heures, les citoyens essaieront de mettre de côté leurs difficultés qui sont bien réelles. L'annonce de sa candidature à la présidence de la République, faite par Paraina Auguste, lors de la présentation de son parti politique, est presque passée inaperçue dans la Capitale.

Elle constitue cependant un pavé dans la mare d'un microcosme politique en train de ronronner. On voyait venir depuis longtemps cet ancien diplomate qui multipliait les interventions se voulant pertinentes. Les Malgaches ne se soucient cependant pas, pour l'instant, de ses projets pour le pays. Il aura tout le temps d'en parler à partir de la semaine prochaine. Ce sont les derniers moments de répit de cette année 2022 que les citoyens ont en tête.