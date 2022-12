Algérie: Projet Obdi' - Le séminaire "jeunes 5 étoiles" en clôture de la 2e édition

BATNA — Le séminaire "Jeunes 5 étoiles" a clôturé mercredi à Batna la deuxième édition du projet Obdi' lancé dans par l'association El Moustakbal pour le développement en coordination avec l'organisation onusienne pour l'enfance (UNICEF) en janvier 2022.

Cette initiative est venue souligner la nécessité pour les jeunes de "développer leurs compétences et leurs connaissances et de s'armer des valeurs de l'entrepreneuriat social, d'appartenance, de partage et du bénévolat pour être efficace dans sa société et son pays et être un jeune 5 étoiles", a indiqué à l'APS la présidente de l'association, Saâda Bedjouh, en marge des travaux de clôture du séminaire.

La manifestation, tenue à la bibliothèque Mohamed-Hamouda-Bensaï, a abordé trois axes inhérents au développement des compétences chez les jeunes, les mécanismes d'autonomisation économique des jeunes et le rôle de la diplomatie associative dans l'intégration de la démocratie participative dans l'administration locale.

La rencontre à laquelle ont assisté des universitaires et des jeunes bénéficiaires du projet a pour but d'expliquer le rôle du projet associatif dans le développement de l'entrepreneuriat social, en tant que moteur du développement durable, et mettre en valeur les acquis du mouvement associatif comme partenaire stratégique de la construction de l'Algérie.