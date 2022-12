Madagascar: Produits de rente - Le girofle, clou des exportations

Les exportations de girofle de cette année 2022 ont rapporté 224,7 millions de dollars. Quatre fois plus par rapport à 2021.

Une récolte qui sent bon la relance économique. Et fleure la réussite des réformes engagées par le ministère de tutelle. Les recettes des exportations de girofle ont été multipliées par quatre par rapport à l'année 2021. Un des résultats positifs obtenus par le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation qui a supervisé, d'une manière impromptue, la campagne d'un bout à l'autre de la chaîne des valeurs.

Le girofle retrouve ses senteurs d'antan. L'épice vedette des exportations de la Grande île a engrangé pour la saison 2022 un montant de 224,7 millions de dollars selon la rétrospective détaillée et publiée par le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, MICC. En l'espace de neuf mois, les gains ont quadruplé et la production a augmenté de 60%, souligne le ministère.

Avec une production de 40 000 tonnes, contre 25 000 l'an passé, Madagascar dépasse les résultats obtenus en 2017 pour la première fois. Une performance qui fait de l'année 2022 une

année historique pour la production de girofle, le pays n'ayant jamais dépassé la barre fatidique de 30 000 tonnes depuis l'introduction de la culture de girofle en 1919, selon les archives de l'Institut national de statistique, INSTAT.

Retombées financières

Cette année, Madagascar conserve la première place des pays exportateurs de girofle et la deuxième parmi les producteurs après l'Indonésie. Un rang inchangé depuis une décennie.

" Chaque année, la Grande Île assure entre 30% et 50 % de la demande mondiale du girofle. ", selon l'étude sectorielle de l'EDBM consacrée à la filière publiée en 2021. Dans sa rétrospective de la filière, il est le mentionné que " le MICC procède à une sélection rigoureuse des opérateurs sérieux et crédibles. Parmi ces critères figurent le rapatriement de devises, le paiement des impôts, avant d'obtenir l'accréditation à l'exportation ". Une démarche visant à assainir la filière, tout en protégeant l'intérêt supérieur des producteurs, à la base de ce socle bâti par le ministre Edgard Razafindravahy et ses collaborateurs au niveau des régions. Très stricts sur le respect des principes du commerce équitable. Au final, tous les acteurs de la filière girofle y trouvent leurs comptes et le pays en recueille des retombées financières importantes.