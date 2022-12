Madagascar: Cinéma - Le casting pour le film "L'Amiral Didier Ratsiraka" lancé.

Les inscriptions pour le grand casting du biopic de " L'Amiral Didier Ratsiraka " sont ouvertes aux comédiens jusqu'au 8 janvier 2023. À la quête du meilleur acteur.

Plusieurs profils sont exigés pour le film, dont un homme âgé de 30 à 45 ans, une femme de 30 à 40 ans, un garçon de 8 à 10 ans ainsi qu'une fille de 8 à 10 ans. Les avisés doivent avoir une notion en communication, maîtriser le français et le malgache, être autonome et rigoureux, à l'aise devant la caméra, apte à travailler en équipe et surtout disponible pendant 3 mois au minimum.

" En ce moment, le casting se fait encore en ligne mais le casting physique se déroulera le 10 janvier. C'est à partir des informations reçues du " Casting on ligne " que nous sélectionnerons les candidats qui pourront auditionner " affirme Sylvanno Ratsimandresy, premier responsable du SR Production.

Aussi, une photo buste, une photo sur pieds, le prénom, l'âge et le contact du candidat devraient être figurés dans la fiche d'inscription du candidat.

En deux supports

Le biopic de l'Amiral Didier Ratsiraka sera présenté en deux supports. Le premier en film et le second en documentaire. " Nous sommes sur le point de finaliser le script. Ce dernier a été écrit par la famille Ratsiraka et la fondation Céline et Didier Ratsiraka, en collaboration avec le scénariste de la SR Production. L'histoire a été aussi tirée dans le livre écrit par Cécile figurant sa biographie et son vécu, le livre rouge en plus des revues et des archives de l'époque " ajoute Sylvanno Ratsimandresy.

À noter que lors de la réalisation du film, il y aura une concertation avec l'entourage de l'Amiral et les personnalités politiques durant son mandat.