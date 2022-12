Madagascar: Acte de banditisme - Deux malfaiteurs avec des sabres arrêtés

La police du CSP3 et CSP7 a arrêté des présumés malfaiteurs et voleurs. Si certains ont été pris en flagrant délit, d'autres ont été appréhendés lors de patrouilles de routine des éléments de la police nationale.

L'un d'eux a été arrêté à Ampandrana, alors qu'il était armé d'un sabre et s'apprêtait à commettre un délit. Comme à son habitude, il se cachait dans les ruelles et menaçait ses victimes avec une arme pour leur dérober leurs affaires. L'autre suspect a été interpellé à Antsalovana vers une heure du matin.

Son comportement a éveillé les soupçons des policiers qui l'ont fouillé. Ce dernier a été surpris avec un sabre. Les mis en cause reconnaissent avoir commis plusieurs cambriolages et vols au cours desquels ils ont réussi à emporter quelques objets de leurs victimes. Les malfaiteurs seront bientôt transférés au parquet. Dans sa mission de sécuriser les biens et les personnes, la police nationale utilise des techniques et des tactiques pour démanteler, appréhender des malfrats où qu'ils soient.

Des éléments de la police effectuent des patrouilles dans toute la ville pour sécuriser la population. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, 54 individus ont été arrêtés. À l'approche de la fin d'année et du Nouvel An, les opérations de sécurisation se poursuivent, voire s'accentuent pour démanteler tous les réseaux de trafiquants, voleurs, et malfaiteurs.