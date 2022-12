Madagascar: Ambohidratrimo - Les décès déclarés positifs à la peste

La suspicion d'une maladie ayant décimée une famille a été confirmée comme une peste par le ministère de la Santé publique dans le fokontany Androhibe Ampanatonana, district Ambohidratrimo. Les personnes décédées la semaine dernière et durant les 9 et 14 décembre ont été testées positives. " Après les tests effectués auprès de l'Institut Pasteur, les cinq décès

sont confirmés comme étant de la peste. La personne survivante ayant contracté la peste pulmonaire a été sauvée à temps et a eu le traitement nécessaire ", indique le Professeur Fidiniaina Randriatsarafara, directeur général de la médecine préventive.

La personne ayant été hospitalisée a eu des symptômes de la peste pulmonaire mais elle s'est rétablie. Elle fait partie de la même famille que les victimes de la peste décédées. Le directeur général de la médecine préventive rassure qu'aucun nouveau cas n'a été détecté puisque toutes les personnes en contact avec les malades ont déjà reçu leur traitement. De ce fait, le confinement est levé dans le fokontany Androhibe.

Vigilance

À titre de rappel, en l'espace de deux semaines, cinq membres d'une même famille ont succombé à la peste, dont un couple âgé de 59 et 49 ans ainsi que son fils de 16 ans et deux autres membres de la famille. La vigilance est de mise dans le fokontany. Le nettoyage des buissons où les rats se réfugient et la désinfection des maisons ont été effectués. Durant la saison pesteuse, entre le mois d'août et le mois d'avril les cas sont particulièrement en hausse notamment dans les Hautes terres Pas plus tard que le mois dernier, des cas de peste ont été enregistrés dans les districts de Manjakandriana, Anjozorobe et Ankazobe. L'une des victimes étant une petite fille de 7 ans habitant dans le district de Manjakandriana, région Analamanga.