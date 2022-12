Madagascar: Judo / Championnat de Madagascar - Domination de Saint-Michel, Esca et CCS

Les séniors et minimes ont été en lice lors de la première journée du Sommet national de judo, hier au gymnase d'Ankorondrano. Trois clubs ont brillé en remportant chacun trois médailles d'or.

Du déjà vu. Trois clubs, en l'occurrence Saint-Michel, Esca et CCS, ont prouvé leur suprématie en engrangeant chacun trois médailles d'or, durant la première journée du Championnat de Madagascar. Deux catégories ont été au programme. Le club d'Amparibe a arraché trois victoires sur huit finales chez les séniors. Laura Razafy Rasoanaivo, la championne d'Afrique des juniors, confirme son titre chez les -70kg filles, en écartant Déborah Isilo de l'Hakudokan. La médaillée de bronze au championnat d'Afrique sur le sol malgache en 2020, Narindra Rakotovao, conserve elle aussi son titre chez les -57kg filles. Et chez les garçons, le duel final des -66kg a été une affaire entre judokas du Saint-Michel. La victoire est revenue à Rina Ramahefarisoa qui a battu son coéquipier Lucas Rasoanaivo.

Esca a, pour sa part, décroché deux sacres chez les garçons, signés Fetra Ranaivoarisoa chez les -81kg, et Rayan Ravelojaona dans la catégorie des -73kg. Ce dernier a pris sa revanche face à Lova Randrianasolo de Saint-Michel, médaillé de bronze au championnat d'Afrique, qui l'a battu en finale de la Coupe de Madagascar en juin. "Je suis content de la victoire, mais avec modestie... J'ai disputé trois combats et mes adversaires ont été tous abordables", se réjouit Rayan Ravelojaona, médaillé d'or au Tournoi international de Madagascar en fin novembre.

Critères de sélection

À cause d'une blessure à la cheville qui a persisté pendant des mois, Fetra a défait dans la souffrance en finale, Mialy Rakotovelo du Saint-Michel. "Le plus dur a été de garder ma catégorie pendant quatre ans déjà. Mes trois combats ont été tous rudes, car mes adversaires ont tout fait pour arracher le titre puisque cette compétition fait partie des critères de sélection pour les Jeux des Iles... De plus avec ma blessure à la cheville, j'ai dû boucler les combats le plus vite possible selon les consignes de mon coach", confie Fetra. La troisième médaille d'or de l'Esca a été l'œuvre de Frederica Ralalaharisoa chez les -63kg. Elle a écarté en finale Zo Heriniana Ralitera du JCM Manankara.

Et le trio sacré champion du Club Capricorne School Atsimo-Andrefana sont tous engagés dans les catégories des lourds, à savoir André Lovasoa chez les plus de 100kg, Marco Tolinantenaina dans les -100kg et Sergio Karmaly -90kg. "Le niveau est de plus en plus élevé après les trois précédentes compétitions organisées par la Fédération. Deux autres compétitions seront encore programmées l'an prochain et elles serviront toujours de sélection des membres de l'équipe nationale", souligne Mamy Randriamasinoro, directeur technique national.

Du côté des minimes, Saint-Michel, Esca et Asco ont brillé chacun avec deux métaux précieux. Le Sommet national de judo se poursuit ce jeudi. Ce sera au tour des cadets et des juniors d'entrer en lice.