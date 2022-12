Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - " Les responsables locaux sont les premiers instigateurs du changement"

Le parti Malagasy Miara-Miainga continue de rappeler à ses membres, les grands principes du parti. Hajo Andrianainarivelo a ainsi rappelé l'importance de la décentralisation afin d'atteindre l'objectif principal du parti, le développement.

Le président national du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) se positionne par rapport aux dernières dérives mêlant certains responsables. Et selon lui, la seule solution reste l'application de la décentralisation effective. " Ce qui s'est passé dernièrement à Toliara et à Antananarivo où des hauts responsables du pouvoir central ont donné des ordres directes à des élus et ne respectent pas l'ordre établie sont des choses indignes et ne répondent pas aux visions de décentralisation que nous voulons atteindre ", a ainsi fait savoir Hajo Andrianainarivelo sur un poste qu'il a publié ce mardi sur les réseaux sociaux.

Volonté

En tout cas, le parti Bleu et Jaune de l'ancien ministre de l'Aménagement du territoire Hajo Andrianainarivelo reste droit dans ses bottes. Ses dirigeants rappellent à chaque occasion les grands principes du parti afin d'atteindre le développement. Des principes sur lesquels les élus MMM ont maintes fois rappelé leur attachement. Des principes qui ne doivent pas néanmoins rester de simples théories. " Il s'agit d'une vision qui demande de la volonté, des actions concrètes et d'amélioration permanente ", continue le numéro Un du Malagasy Miara-Miainga. Sur sa lancée, Hajo Andrianainarivelo explique que la décentralisation est un mode de vie pour les membres de son parti parce que " ce sont les responsables locaux qui sont les premiers instigateurs du changement ".

Efficacité

Devenue une litanie depuis ces dernières décennies, la décentralisation reste un vœu pieux pour les contribuables. On a beau essayer de trouver différents adjectifs afin de rendre la décentralisation plus efficace, une décentralisation qui est effective par exemple, mais les résultats et la réalité restent les mêmes. Peu importe, le MMM reste convaincu sur l'efficacité de l'application concrète de cette décentralisation. " Nous convenons tous que la clé du progrès est le renforcement et le respect du rôle des élus et des responsables à tous les niveaux afin qu'elles ne soient pas de simples figurants ou bien des simples outils ", ajoute l'ancien ministre. Et d'insister qu'" il n'appartient pas seulement au pouvoir central, ou bien au président de la République de résoudre les problèmes ou de donner toutes les instructions car ils ne pourront pas tout suivre, et ne pourront pas tout maîtriser et empêchant ainsi de trouver des solutions à temps dans divers domaines ".

Cheval de bataille

Pour le Bleu et Jaune, la couleur est déjà annoncée pour la course à la magistrature suprême pour l'année à venir. En effet, le président national du parti Malagasy Miara-Miainga n'a pas négligé les tournées régionales durant surtout le deuxième semestre de cette année. De plus, le parti a fini ses congrès régionaux. Cap maintenant sur Antananarivo pour le congrès national du parti, instance suprême pour décider sur celui que le MMM va présenter ou soutenir au mois de novembre 2023. En tout cas, il est sûr que la décentralisation sera le cheval de bataille du Malagasy Miara-Miainga lors des différentes consultations électorales qui devront se suivre durant l'année 2023.