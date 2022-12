Congo-Brazzaville: Fête de fin d'année - Gérald Matsima en symbiose avec sa base

Le député de la première circonscription électorale de Bacongo, Gérald Préférence Matsima-Kimbembé, a remis le 28 décembre à la paroisse Saint-Pierre-Claver, des kits alimentaires à près de 600 personnes vulnérables issues des quartiers 24, 28, 29-1 et 2.

Composé, entre autres, de poulets, huile, tomates, oignons et riz, ce kit alimentaire a été positivement apprécié par des bénéficiaires, surtout des veuves et autres femmes issues des milieux défavorisés. S'exprimant au nom des bénéficiaires, chef du quartier 24, Gilbert Kokani a eu des mots justes pour remercier le bienfaiteur. " Nous sommes très heureux, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous en profitons pour remercier le député pour ce geste combien symbolique et important en pleine fin d'année. C'est le énième geste et nous osons croire qu'il va continuer dans cette lancée. Toutes les conditions sont réunies et nous sommes très contents au nom de la population du quartier 24 ", a-t-il déclaré.

Comme cela est devenu une tradition, le député de l'Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki), a offert, dans le cadre de la fête de Noël, des jouets à un échantillon d'enfants de sa circonscription électorale. La rencontre du 29 décembre qui a duré près de deux heures avec les personnes vulnérables est venue consolider le lien existant entre l'élu du peuple et sa base.

" Je leur souhaite les meilleurs vœux et que la santé et la prospérité les accompagnent. C'est un geste de solidarité d'abord, parce que nous sommes en période de fêtes. Qui dit fête, dit partage. Donc, je me suis dit qu'avec le peu de moyens dont je pouvais disposer, pourquoi ne pas le partager avec ma population, d'où ce geste. Nous avons commencé avec la Noël où nous avons pris un échantillon de la population, aujourd'hui nous avons pensé aux veuves, aux personnes assez défavorisées qui sont alitées dans notre circonscription pour leur partager le peu que nous avons pu avoir ", a expliqué le député Gérald Préférence Matsima-Kimbembé.

Elu pour la première fois en 2017, le député de Bacongo 1, deuxième arrondissement de Brazzaville, a été réélu au premier tour des élections législatives du 10 juillet dernier pour le compte de l'UDH-Yuki. Gérald Préférence Matsima-Kimbembé a, entre autres, à son actif, réhabilité le bâtiment scolaire de l'école primaire M'biémo 1. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2022-2023, il a offert des fournitures scolaires à quatre écoles publiques de sa circonscription. Il s'agit notamment de l'école primaire Solidarité, des écoles Mbiémo 1 et 2 et ainsi que le collège Auguste-Bintsindou.