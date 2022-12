Madagascar: Denrées alimentaires - Des intrants agricoles et petits matériels pour Ampanihy

La FAO, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et les Suédois distribuent des moyens de production agricole dans les communes d'Ankilizato, d'Ankiliabo, de Maniry et d'Antaly pour rétablir les moyens de subsistance des ménages, dans cette partie Sud.

L'assistance peut aider le peuple à traverser une période difficile, mais ne lui permettra jamais de sortir de la pauvreté. Telles sont les grandes lignes des propos martelés par les économistes, suite aux subventions sans fin sur les produits alimentaires et aux dons de produits de première nécessité. En effet, ces actions deviennent une habitude, aussi bien pour les dirigeants que pour les bénéficiaires. " Le pays doit créer de la richesse. On ne peut pas importer indéfiniment des produits alimentaires et les distribuer au peuple. L'Etat devrait plutôt soutenir et favoriser les activités productives, si l'objectif réel est de développer le pays. Il faut créer un environnement favorable à la production et au commerce intérieur. L'Etat doit arrêter de favoriser les importations et de mettre la pression sur les entreprises locales qui font des efforts pour formaliser leurs activités. Madagascar dispose d'importants avantages comparatifs permettant à son peuple de s'en sortir par lui-même, si les conditions étaient favorables. Alors, il faut arrêter cet assistanat et inciter la population à produire, à créer des emplois et à créer des richesses ", soutient Ravo Andriamaro, une économiste spécialisée dans le développement des pays en développement.

Appliquée

Dans le district d'Ampanihy, cette approche favorisant la production est adoptée par la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), qui collabore avec l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida) et le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Pour réhabiliter les moyens de subsistance des ménages vulnérables affectés par la sécheresse prolongée et l'impact de la Covid-19 dans le Sud, ces entités apportent une assistance d'urgence, en octroyant des intrants agricoles et des petits matériels. " Il s'agit d'intrants agricoles comme les semences de haricot, de niébé, de dolique, d'arachide, de maïs et de sorgho. Il faut également des variétés de cultures à cycle court et pouvant résister à la sécheresse. Nous avons octroyé des boutures de manioc et de patate douce NAVETO. Des petits matériels agricoles (PMA) ont également été distribués aux participants au projet ", a communiqué FAO Madagascar, suite à la remise de ces dotations pour les bénéficiaires dans les Communes d'Ankilizato, d'Ankiliabo, de Maniry et d'Antaly, dans le district Ampanihy.