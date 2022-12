Congo-Kinshasa: Chan - la CAF sélectionne 19 arbitres sans le Congolais Jean-Jacques Ndala

La Confédération africaine de football (CAF) a publié mercredi, la liste d'arbitres retenus pour officier à la prochaine édition du Championnat d'Afrique des nations Chan-Algérie 2023. Ils sont au total, 19 arbitres, 21 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo de 32 différentes nationalités. Aucun Congolais de Kinshasa n'a été retenu, dont le célèbre Jean-Jacques Ndala.

Dans les officiels retenus, se trouve un trio arbitral féminin pour cette nouvelle édition. Une désignation qui s'inscrit dans la nouvelle politique de la CAF, consistant à promouvoir l'arbitrage féminin. Il s'agit de l'arbitre centrale Vincentia E. Amedone du Togo et des arbitres assistantes Carine Atezambong Fomo du Cameroun et Diane Chikotesha de la Zambie.

Le responsable de l'arbitrage à la CAF, Désiré Noumandiez Doué, a déclaré : " Pour cette compétition, nous avons combiné l'expérience à la jeunesse - nous avons un certain nombre d'arbitres prometteurs et en devenir. Le CHAN est une compétition mondiale et une grande plateforme pour nos arbitres. Alors que nous entamons un nouveau cycle de Coupe du Monde, cela nous donne l'occasion de nous construire. Nous avons des CANs - hommes et femmes en 2024 - et un certain nombre de compétitions dans le cadre de ce cycle. Je suis particulièrement heureux de voir plus de femmes rejoindre le groupe d'élite" .

La compétition se déroule du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie dans les villes d'Alger, de Constantine, d'Oran et d'Annaba. Le derby nord-africain entre l'Algérie hôte et la Libye vainqueur du tournoi en 2014 va auréoler la journée d'ouverture. Le match aura lieu le 13 janvier 2023 à 20h00 heure locale (19h00 GMT) au majestueux Stade de Baraki, dans la capitale algérienne Alger.

Gomez, Gassama et Sikaswe mettent fin à leurs carrières

Les arbitres internationaux ci-après, le Sud-africain Victor Gomez, le Gambien Bakari Papa Gassama et le Zambien Jenny Sikaswe, ceux-là qui ont même représenté le continent à la dernière Coupe du monde de Qatar 2022, ont tous décidé de mettre fin leurs carrières internationales.

Après 14 ans de carrière internationale, l'arbitre sud-africain Victor Gomes a pris donc sa retraite à l'âge de 40 ans, déclarant que la Coupe du monde 2022 était sa dernière compétition. Il a officiellement rangé le sifflet.

Durant cette Coupe du monde de Qatar, il a dirigé les rencontres France-Australie et Japon-Espagne. Victor Gomes a dirigé aussi, les finales de la CAN 2021 au Cameroun et la Ligue des Champions de la CAF, cette année.

Pour sa part, Bakary Gassama a officié le match Pays Bas-Qatar, lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2022. C'est un arbitre qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Algériens. Et comment, puisque son arbitrage scandaleux lors du match retour des barrages Algérie-Cameroun, le 29 mars passé à Blida, a influé sur le résultat du match, synonyme de l'élimination des Verts de la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulé au Qatar.

Enfin, le zambien Janny Sikazwe 43 ans, a annoncé, ce mercredi 21 décembre, sa retraite internationale, en déclarant que la Coupe du monde 2022 aura été la dernière grande compétition à laquelle il aura pris part, même s'il n'a officié dans aucun match.

Janny Sikazwe est l'un des sifflets les plus réputés du continent. Mais sa carrière aura été marquée par quelques controverses dont la plus grande aura été ses atermoiements lors du math Mali-Tunisie de la CAN 2021. Le Zambien a sifflé à deux reprises la fin du match (86e et 91e) avant qu'il ne soit l'heure. Un rapport médical révélera que Janny Sikazwe était victime d'un coup de chaleur, ce qui chahuté sa prestation lors de cette rencontre.

L'arbitre zambien quitte la scène après des états de service remarquables. Il a dirigé la finale de la Coupe du monde des clubs 2016 (Japon) et la finale de la CAN 2017 (Gabon). Il a été sélectionné par la FIFA pour la Coupe du monde 2018 (Russie).