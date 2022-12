Madagascar: Judo - Championnat de Madagascar - Les titres partagés chez les seniors

Des surprises ont animé la première journée de compétition, hier, à l'image de Rayan chez les 73 kg hommes et de Niando Thierry du CSF chez les moins de 78 kg dames.

Les judokas ont répondu présent à la dernière compétition de l'année. Près de 253 combattants dans les catégories minimes, cadets, juniors et seniors de 8 ligues régionales participent au Championnat de Madagascar au Gymnase d'Ankorondrano. Comme lors des trois précédentes compétitions fédérales, des cadors restent inamovibles et confirment leur rang, mais des surprises ont également animé la première journée d'hier. Les titres ont été partagés surtout chez les seniors.

C'est le cas de Laura Rasoanaivo Razafy de l'Association Sportive Saint-Michel qui a encore remporté l'or dans la catégorie des moins de 70 kg chez les seniors. Cette judokate est en train de marquer son empreinte dans cette catégorie de 48 kg. Natacha Razafindrakalo reste très régulière cette saison.

Hier, elle s'est imposée face à son éternelle adversaire, Norah Ratsiavy du CCS. Dans le duel entre Haingo Ramiandrisoa du JCI et de Miora Rasoanaivo de l'ASM, la judokate d'Ihosy a pris le dessus de la pensionnaire d'Amparibe. Narindra Rakotovao de l'ASM (-57 kg) conserve son titre. Fanjaniaina du CJC chez les moins de 52 kg et Niando Thierry du CSF chez les moins de 78 kg ont aussi créé la sensation en privant les favorites du titre. Chez les hommes de moins de 66 kg et 73 kg, les titres changent de main.

Opposé en finale à Rayan Ravelojaona de l'ESCA, Lova Randrianasolo de l'ASM a perdu son trône en commettant une faute. Les dés ne sont donc pas encore jetés, ce résultat prouve que tout le monde peut encore prétendre à sa place. Chez les moins de 66 kg, c'est Rina Ramahefarison de l'ASM qui s'est offert la médaille d'or.

Fetra Ranaivoarisoa de l'ESCA (-81 kg), Sergio Karamaly du CCS (-90 kg), Marco Tolinantenaina (-100 kg) et Lovasoa André du CCS (+100 kg) ont fait respecter la hiérarchie chez les seniors hommes. Après les minimes et seniors, c'est au tour des juniors et cadets d'entrer en lice sur le tatami ce jour à Ankorondrano.