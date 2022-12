Afrique de l'Est: Quatre suspects dans le filet des services, Tentative d'attentat à Kinshasa - Le Rwanda indexé !

Les relations entre Kinshasa et Kigali se gâtent de plus en plus à la veille des festivités du nouvel an et à quelques mois de l'organisation des élections en RDC. Les services de sécurité restent en alerte devant les velléités déstabilisatrices du voisin rwandais. Deux espions rwandais, dont un élément de l'armée rwandaise et deux de leurs présumés complices congolais, ont été arrêtés par les services de sécurités congolais. Ils préparaient un attentat dans la capitale congolaise.

Selon le vice-ministre de l'Intérieur qui a livré cette information, ces espions rwandais, ainsi que les présumés congolais sont nommés. Il s'agit de Juvénal Nshimiyimana Biseruka, Moses Murokore Mushabe, Santos Mugisha Ruyumbu et Remy Nganji Nsengiyumva.

Le patron de l'Intérieur en RDC a laissé entendre que les suspects étaient déjà très avancés dans leur projet macabre. Et de poursuivre qu'ils avaient même déjà acquis un grand terrain dans les environs de l'aéroport international de N'djili où cette attaque était préparée, en agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée " African Health Development Organization " (AHDO).

Et d'expliquer : "Ces espions sont entrés en RDC sous prétexte d'une Ong de développement. Ils sont tombés dans le filet des services de sécurité congolais avec deux de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré des hauts gradés des FARDC, des personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Le téléphone du militaire rwandais arrêté, après exploitation, a révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et ce, en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs des FARDC ".

Des antennes

Le coup de filet des services s'étend dans certaines provinces de la RDC où la prétendue Ong avait des succursales. On fait état des provinces de Kwilu, Kwango, Kasaï, Nord-Kivu et Sud-Kivu où était représentée ladite Ong. Ce, avant que le ministre Aselo rassure qu'ils seront finalement rattrapés.

" L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de N'djili et de la militaire de Kibomango laisse entrevoir la préparation d'un plan machiavélique. Les investigations se poursuivent sur base des pistes et éléments de preuve fournis par ceux qui sont appréhendés ", a-t-il indiqué.

Le gouvernement congolais informe, à ce propos, le peuple congolais que tous les services de sécurité demeurent en alerte maximale afin de poursuivre, sans relâche, le travail de démantèlement de tous ces réseaux des criminels rwandais qui travaillent visiblement pour insécuriser la RDC et déstabiliser ses Institutions démocratiques.