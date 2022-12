Madagascar: Recrutement d'enseignants fonctionnaires - Lancement de la distribution de contrats de travail

La remise de contrats de travail pour les enseignants non-fonctionnaires recrutés dans la fonction publique est déjà effective. Ceux des 7e,8e et 9e vagues sont concernés.

Soulagement

Après une longue attente, les enseignants non-fonctionnaires (ENF) recrutés par l'Etat vont enfin recevoir leurs contrats de travail respectif. Il s'agit des 7e , 8e et 9e vagues dont la cérémonie officielle s'est tenue dans la Circonscription scolaire (CISCO) de Mahabo dans la Direction régionale de l'éducation nationale (DREN) Menabe en présence du ministre de l'Education nationale (MEN), le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala. C'était également l'occasion de célébrer la rentrée solennelle pour l'année scolaire 2022-2023 en cours. Elle a annoncé dans la foulée que 41 enseignants auprès de cette CISCO ont reçu leurs contrats et cette opération se poursuivra dans les autres localités. Il ne s'agit aucunement de nouveaux maîtres Fram puisque le ministère a déjà interdit leur recrutement comme ce fût le cas du temps de Paul Rabary. Par contre, des efforts ont été déployés pour le recrutement des maîtres FRAM qui sont déjà en exercice en fonction de l'ancienneté, de la qualification pédagogique et académique. Le recrutement s'effectue en fonction du poste budgétaire attribué au ministère de l'Education nationale.

Transparence

Le ministre de tutelle a annoncé lors de son déplacement à Mahabo que le processus passe par plusieurs étapes. Il s'agit entre autres des travaux de la commission locale de recrutement " ampahibemaso ". Cette commission locale est créé au niveau de chaque Circonscription scolaire et est composée de deux représentants de l'autorité locale, un représentant de la DREN, trois chefs de division de la Cisco, tous les chefs ZAP, trois représentants des chefs d'établissements (un primaire, un collège et un lycée), deux représentants des ENF et deux représentants des syndicats. Ce comité se chargera de mettre en œuvre le processus de sélection des enseignants à recruter. Comme son nom l'indique, ce processus doit se faire publiquement et en présence de tous les ENF.