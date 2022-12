Ile Maurice: Blanchiment d'argent présumé - Le comptable gardait des millions chez lui

Il ne voulait pas placer l'argent en banque pour ne pas avoir à payer la taxe. Mais il était loin de se douter que son mode de vie luxueux attirerait l'attention des policiers. Lundi, après avoir reçu des informations concordantes, le Detective Inspector Louise et ses hommes du Field Intelligence Office (FIO) de la Metropolitan nord se sont rendus à Surinam. Mohnish Teeluck, un comptable de 36 ans habitant le village, a été arrêté lors d'une descente de la police. Il est accusé de blanchiment d'argent.

Son épouse et son frère, ce dernier également comptable, qui se trouvaient en sa compagnie au moment de la descente, ont été interrogés. Ils ont gardé leur droit au silence et ont été autorisés à rentrer chez eux. Le trentenaire a, lui, été placé en détention et a comparu en cour sous une charge provisoire de "money laundering".

Le comptable était dans le viseur des policiers depuis un bout de temps. Ces derniers avaient reçu des informations selon lesquelles une grosse somme d'argent était conservée dans la maison de l'habitant de Surinam. Ils ont monté une opération et se sont rendus au domicile du trentenaire, lundi. Ils ont rencontré le comptable, son épouse et son frère et ces derniers n'ont pas objecté à une perquisition.

Épaulés par leurs collègues du FIO du Sud, les limiers ont passé au peigne fin la maison du comptable et sont tombés sur deux gros sacs de sport. Un des sacs, qui se trouvait dans une armoire, contenait Rs 1,6 million, en coupures de Rs 1 000, Rs 500, Rs 200 et Rs 100. L'autre sac, qui se trouvait dans un coffre, contenait Rs 1,5 million, en coupures de Rs 1 000 et Rs 500.

Les trois occupants de la maison ont été conduits au poste de police de Souillac pour leur interrogatoire et sur place, l'épouse et le frère du comptable ont souhaité garder leur droit au silence. Le comptable aurait, lui, avoué que tout cet argent lui appartenait. "Tou sa larzanla pou mo mem sa. Mo'nn gard sa lakaz pou ki mo pa bizin pay MRA. Mo frer ek mo madam pa konn nanié ladan."