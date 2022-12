Ile Maurice: Post-Covid - La pandémie a accéléré la transformation numérique

Comme dit l'adage : "l'essayer c'est l'adopter". Cela est applicable à l'utilisation de la technologie à Maurice pendant les confinements du Covid-19. Alors que les quartiers, les villes et les pays étaient en confinement strict, la technologie a été la planche de salut pour les employés de bureau qui ont pu travailler chez eux, et pour les enseignants et les élèves du préscolaire à l'enseignement supérieur qui ont pu dispenser et suivre des cours en ligne respectivement.

Les outils informatiques ont bousculé les habitudes et érigé le travail à domicile comme une nouvelle norme. Selon une étude publiée en France le 10 décembre 2020, le télétravail a permis à 40 % des sociétés de poursuivre leurs activités pendant le premier confinement, apparaissant comme la solution à la distanciation physique imposée par la pandémie. Très encouragé par les pouvoirs publics, ce nouveau mode de fonctionnement a des chances de s'installer de manière pérenne dans les habitudes professionnelles.

Grâce au télétravail, la technologie cloud, les applications de visioconférence et les plateformes de collaboration ont pris du galon. Les entreprises ont adopté Zoom, WebEx, Microsoft Teams, qui sont devenus des mediums de travail. Réunions Zoom et gestion des équipes sur des plateformes de collaboration comme Slack ou Trello, l'adaptation a été rapide, d'autant plus que les opérateurs de télécommunication avaient amélioré la qualité de connexion.

D'autre part, les réseaux sociaux ont été le seul moyen de se divertir, de s'informer et de débattre à distance. D'ailleurs, le nombre d'internautes a augmenté, passant de 1,1 million de mobinautes (internaute mobile) à plus de 1,4 million, alors qu'environ 30 000 foyers de plus ont été connectés entre 2019 et 2021. À Maurice, la base d'inscrits à Facebook a sensiblement augmenté. WhatsApp, Signal, Telegram et Messenger ont détrôné les SMS .

Face à cette adoption accélérée, les opérateurs ont choisi aussi d'augmenter la vitesse, les offres et la qualité de service, la 4G et la 5G étant même déployées à travers un boîtier sans fil.

Le monde de l'éducation a aussi été bousculé avec des classes et des examens en ligne, la Mauritius Institute of Education et les enseignants ayant eu recours à Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, entre autres. Malgré la fin des confinements et le recul de la crise sanitaire, le work from home, le hybrid work, le remote work ou les cours en ligne font désormais partie des mœurs. Bientôt, l'autonomisation et l'accès à la technologie seront décuplés avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, bien que les outils pour y accéder ne soient pas accessibles à Maurice pour l'instant.

Pour Jason Bholanauth, de Digital Marketing Mauritius, 2020 et 2021 ont été des années phares pour la transformation digitale. "Les entreprises s'adaptent aux nouvelles technologies. La pandémie a montré la voie à adopter, les entreprises ont compris qu'il fallait investir dans la technologie. Travailler de chez soi ou suivre des cours en ligne ne pose plus aucun souci", a souligné l'expert en réseaux sociaux.