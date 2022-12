Congo-Kinshasa: Gouvernement - Félix Tshisekedi demande un rapport détaillé sur les performances de chaque ministre

Le rapport qui vise à empêcher au gouvernement de naviguer à vue, devra également, selon le ministre de la Communication, identifier la non-atteinte des résultats attendus et proposés des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023.

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé le 28 décembre, au Premier ministre, Sama Lukonde, un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement.

Après avoir accepté la démission de trois ministres du gouvernement de la RDC, membres du parti politique Ensemble de Moïse Katumbi, le chef de l'Etat veut examiner le rapport des décisions et actes posées par chacun de ses ministres. " En dépit des succès engagés au cours de cette année, le président de la République a demandé au Premier ministre de réaliser, dans les plus bref délais, les alliassions des actions de réalisation de chacun des membres du gouvernement conformément à leurs lettres de missions respectives, de telle sorte que dans le prochain Conseil des ministres du mois de janvier 2023, un rapport détaillé lui soit présenté sur les performances de chaque membre du gouvernement ", a indiqué le ministre de la Communication et des médias et Porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans le compte-rendu de la réunion du Conseil des ministres.

Le ministre Muyaya a également noté que Félix Tshisekedi a rappelé à l'attention du gouvernement, la nécessité d'une meilleure coordination d'actions gouvernementales basée sur les approches du système de gestion axé sur les résultats des engagements pris, en vue d'assurer le bien-être des Congolais, ainsi que les progrès socio-économiques du pays. " Il est question de consolider une dynamique de gouvernance qui s'appuie sur l'utilisation des lettres des missions confiée à chaque membre de l'équipe gouvernementale et qui permet de renseigner et d'assurer en temps réel, que les différents objectifs du Programme du gouvernement sont en train d'être peints et que les résultats escomptés sont au rendez-vous conformément aux engagements pris ", a précisé le ministre de la Communication, notant que ce rapport devra identifier les ayant attribués la non-atteinte des résultats attendus et proposés des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023.