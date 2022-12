Congo-Kinshasa: Décomptes finals payés aux Agents et cadres retraités ou décédés, OCC - Etienne Tshimanga prêche par les actes et consolide la paix sociale

*Trois mois après l'installation de nouveaux dirigeants de l'Office Congolais de Contrôle,sous la présence de Jean-Lucien Bussa, Ministre du Commerce Extérieur, une cérémonie officielle a été organisée ce mercredi 28 décembre 2022 pour le paiement symbolique des décomptes finals des agents et cadres retraités ou décédés pour l'exercice 2019-2020. Puis, à cette même occasion, le DG Etienne Tshimanga a offert également aux agents et cadres l'opportunité d'échanger les vœux à la veille du Nouvel An 2023.

Récit

Echappant de justesse à une pluie, les caprices météoriques n'ont pas empêché les cadres et agents de l'Office Congolais de Contrôle de se réunir autour de cette cérémonie importante de l'année 2022.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'a été présentée l'équipe de la nouvelle Direction Générale de l'Office Congolais de Contrôle ainsi que les membres du Conseil d'Administration qui, visiblement, sont déterminés à conduire cette entreprise vers de nouveaux horizons.

Jean-Lucien Bussa, œuvrant sous casquette de Ministre de Tutelle au Commerce Extérieur, a, en effet, salué la volonté politique et la détermination des gestionnaires de l'OCC qui sont restés sur l'orbite des décisions prises au cours de leurs précédents échanges.

Il a également noté avec satisfaction leurs capacités à trouver des solutions idoines à l'épineuse problématique de l'envoi en retraite de ceux qui ont servi l'Office en toute dignité.

Il a évoqué que désormais, en vertu de ces réformes engagées, les cadres et agents ne devront plus s'inquiéter de leur sort grâce aux nouvelles approches mises en place et qui défendent leurs intérêts.

Ainsi, si un cadre, un agent va en retraite ou mourrait, son décompte final sera payé de manière régulière, conformément aux prévisions budgétaires dont cette innovation sera consacrée, dès le début de l'exercice 2023.

"Nous pouvons dire que ce que nous avons pensé impossible à un certain moment est maintenant matérialisé. Car, nous célébrons cette journée avec les retraités et les familles des agents décédés ", s'est-il exprimé.

Au cours de son adresse, le Directeur Général de l'OCC, Etienne Tshimanga, a affirmé que depuis leur entrée en fonction et au-delà du projet de 100 jours, ils se sont appesantis sur la définition d'une vision managériale et de la politique générale de gestion tenant compte des éléments sommaires précis qui leur ont été présentés par les Départements centraux ainsi que les Directions Provinciales.

Ainsi, avec le concours du Conseil d'Administration ont-ils réussi à tracer l'horizon autour de deux mots, à savoir, l'accréditation et la paix sociale témoignées au cours de cette cérémonie de remise de paiement des décomptes finals des cadres et agents retraités ou décédés.

Car, selon lui, la paix sociale permettra, à coup sûr, d'assurer de manière continue, la cohésion du personnel dont la suite sera marquéeessentiellement par le paiement régulier des salaires et avantages sociaux conventionnels.

Recevant leur paiement symbolique, tous les retraités et les membres des familles des agents décédés ont affiché, au travers de leur expression faciale, une attitude de reconnaissance, au regard de la profondeur de cet acte d'honneur à la veille du Nouvel An 2023.

Enfin, après cette cérémonie, Jean-Lucien Bussa a profité pour poser la première pierre des travaux de l'extension de l'Immeuble Central de l'Office Congolais de Contrôle.