Congo-Kinshasa: OCC - Echanges de vœux et pose de la première pierre du nouveau bâtiment administratif

Les agents et cadres de l'OCC étaient en " fête " hier mercredi 28 décembre 2022. Il y a eu 4 événements au siège de l'OCC à Gombe : la présentation des nouveaux mandataires, le paiement à titre symbolique des décomptes finals aux retraités de 2019- 2020 et aux représentants des agents décédés, la pose de la première pierre du nouveau bâtiment administratif et la cérémonie d'échanges des vœux.

Attendu à la réunion du Conseil des ministres, le ministre Lucien Bussa du Commerce Extérieur s'est séparé de ses hôtes un peu tôt et a laissé sur place son directeur de cabinet adjoint.

Dans son mot de circonstance, Etienne Tshimanga a expliqué au personnel qu'il se retrouve devant eux trois mois après son investiture comme nouveau directeur général de l'OCC. Tout en reconnaissant qu'il reste beaucoup à faire, il s'est réjoui d'avoir abattu un travail appréciable pendant ses 100 jours.

Abordant le problème de sa vision managériale, il s'est demandé si lui et d'autres mandataires veulent conduire l'OCC vers quels horizons.

Et ce médecin de formation de préciser qu'il a en tête le souci de la préservation de la paix sociale au sein de l'entreprise, la consolidation de l'OCC dans ses sphères d'activités. Et permettre ainsi à la RDC, via son organe technique en matière de contrôle, de faire face aux nouveaux enjeux dans le commerce international.

Et aussi faire de l'OCC, un modèle de référence dans le domaine qui est le sien, améliorer son image institutionnelle, payer régulièrement les salaires des agents et autres avantages sociaux... ..

Il a révélé que la barre a été placée très haut en ce qui concerne le budget 2023, dûment approuvé par le Conseil d'Administration. Une quotité significative a été réservée au volet des investissements.

Autres projets déclinés par Tshimanga et censés être concrétisés d'ici là, le lancement des travaux de l'agence de Maluku, l'implantation d'un laboratoire moderne à Kolwezi, construction du nouveau bâtiment administratif de 8 étages à Gombe... .

Peu après avoir présenté ses meilleurs vœux à l'ensemble du personnel de l'OCC, Bussa a fait savoir à ses hôtes que la cérémonie du mercredi 28 décembre 2022 était l'illustration de la volonté qui l'anime, à savoir, régler définitivement le problème de la retraite des agents.

Il a félicité les nouveaux mandataires pour s'être impliqués dans la résolution de cet épineux dossier. Et a expliqué qu'en raison des partenariats conclus entre l'Etat

congolais et ses partenaires dans le domaine commercial, il est nécessaire de s'impliquer dans la modernisation des infrastructures pour permettre à notre pays d'être au même diapason que que les autres Etats.

Le PCA Ndambu a dit que le Conseil d'Administration se focalise sur quelques priorités regroupées dans ses orientations, résolutions et décisions sur les plans administratif, technique, financier.

C'est dans ce cadre qu'il a parlé d'une demande adressée à Direction Générale de payer les différences des indemnités kilométriques et forfaitaires de transport dont ont été longtemps privés les travailleurs.

Autres actions initiées par le Conseil d'Administration la suppression du Département " couloir " et des décisions récurrentes de mise à la disposition du Département administratif et assimilées à des punitions infligées aux agents " sans parapluie ", la nécessité d'amener l'OCC à diversifier ses activités et à s'ouvrir à d'autres canaux pour réduire sa dépendance vis-à-vis des ressources liées à l'importation, le réexamen des contrats noués par l'OCC pour débusquer les contrats léonins pouvant asphyxier l'entreprise... .

Autres temps forts de cette journée : la pose de la première pierre du bâtiment évoqué ci-haut, suivi du dévoilement de la maquette dudit ouvrage, la présentation de nouveaux dirigeants de l'OCC et leurs cursus respectifs...