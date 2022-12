Congo-Brazzaville: Rirophonie 2022 - Une journaliste fait une incursion au festival du rire

Présentée sous le nom de scène " Seki 'Sala ", la plume culturelle des quotidiens Les Dépêches de Brazzaville et Le Courrier de Kinshasa, Nioni Masela, était l'unique dame à prester sur les planches de la première édition de l'événement humoristique international tenu au Village Chez Ntemba la nuit du 23 décembre.

Humoriste patenté des plateaux d'humour et comedy clubs de RDC, l'organisateur de la Rirophonie, Félix Kisabaka, dit avoir pris le risque de faire jouer Seki 'Sala par curiosité mais a fini par l'estimer. " Je voulais voir ce qu'elle sait faire. Nous l'avons connue dans un tout autre registre professionnel, en tant que journaliste, je voulais voir ce qu'elle pouvait donner, je suis fier de ce qu'elle a offert. Je vois qu'elle a de l'avenir si elle travaille, prend tout le temps pour apprendre, elle fera mouche ", a-t-il affirmé.

Alignée parmi les sept artistes qui ont fait la première partie de Rirophonie 2022, Seki 'Sala y a fait son coup d'essai vendredi dernier. Programmée parmi des jeunes talents dont certains jouissent du mentorat de Félix Kisabaka et s'accoutument déjà à la scène, elle faisait figure d'exception comme seule dame et débutante. Gratifiée par des applaudissements encourageants du public surpris d'apprendre qu'elle signait là sa première à la fin de sa prestation sur les difficultés du transport en commun à Kinshasa qui se révèle un vrai sport à plusieurs disciplines.

Commentant la prestation de Seki 'Sala, " L'honorable " a mentionné : " Dans ce métier, il y a peu de dames et tant d'hommes ! Voir une dame monter sur scène fait plaisir, en voir une dans cette programmation m'a fait grand plaisir. Ce qu'elle a donné pour un début est appréciable. C'était déjà super de la voir sur scène mais avec plus de travail, elle donnera de meilleurs fruits. Je suis fier de l'avoir vue parce que j'ai appris quelque chose d'elle aujourd'hui comme c'est le cas à chaque fois avec ceux que l'on suit sur scène ".

Le Camerounais Edoudoua Non glacé a abondé dans le même sens que le Brazzavillois : " Il faut avouer qu'il n'y a pas assez de dames dans cet univers de l'humour et en voir une s'y aventurer, c'est une audace à saluer. Elle l'a fait parce qu'elle se sent capable ". Au doyen de la soirée de renchérir : " Je pense que Seki 'sala a de beaux jours devant elle. Il faut juste qu'elle continue de bosser comme cela et d'avoir le même courage car elle est très pertinente ".

Le talent, critère primordial

Par ailleurs, chacun des trois humoristes étrangers " L'honorable ", Yann Koko et Edoudoua Non glacé, cités selon leur ordre d'apparition, a aimé sa " première fois " à Kinshasa. Pour le premier, " cela a été une très belle expérience ". Le Brazzavillois a renchéri : " Le public de la Rirophonie a été bien merveilleux, il a accueilli comme il se doit un honorable ". Yann s'est dit honoré par la Rirophonie dont il a félicité l'organisation. Ce, en dépit " des petits manquements car la perfection n'est pas de ce monde ", a-t-il dit. Quoiqu'il en soit a-t-il conclu : " pour une première édition, c'est déjà ce qu'il faut et ça promet pour les prochaines éditions ". De son côté Edoudoua Non glacé a apprécié d'avoir fait sa " première fois " à Kinshasa dans le cadre " d'un nouveau festival ". Qui plus est, lui a-t-il plu de relever, Rirophonie a surfé sur " un nouveau concept ". Et d'ajouter : " C'est ma première venue ici pour un spectacle grand public, mes impressions ne peuvent qu'être bonnes vu l'engouement que j'ai vu tout autour. Le public qui est venu nous suivre et l'engagement du staff m'ont plu, je rentre très content au Cameroun ".

Le choix des humoristes n'était pas hasardeux, on l'a vu. Le talent était le critère primordial pour participer à la Rirophonie 1. Le public, déjà préparé par les prestations successives des talents émergents, le duo The brothers, Marc Olivier, Seki 'Sala, STV Martinez et Exaucé Mbenza a reçu comme plat de consistance six artistes de renom.

Bien harponné, il a été servi à volonté par Herman Amisi, alias Daddy qui a plutôt le vent en poupe en ce moment. C'est le monsieur trophée du moment, la fierté nationale, dont le dernier en date est l'Awards du Rire Africain 2022 obtenu à Niamey, au Niger, tenu pour " le prix du meilleur performer de l'année " au niveau continental.

Serge Nosso toujours aussi délirant qui a fait une prédication inédite sur la mort et résurrection de Lazare en langila. Ken Guelord qui a représenté la RDC à l'Africa Stand up festival n'a pas démérité. Quant à Edoudoua Non glacé, il a bien défendu son titre de " légende de l'humour au Cameroun et en Afrique ", comme l'a souligné son hôte, Félix Kisabaka.

Pour sa part, Yann Koko, que Félix a qualifié de " véritable espoir de l'humour au Gabon " a partagé avec humour son amour pour la musculature dont les résultats se font attendre et " L'honorable " ayant participé au concours de Montreux a, lui, évoqué le " frotté-mouillé ", feuille de cahier, papier journal, etc., détournés de leurs usages ordinaires pour servir de papier toilette " non sans conséquences ". Ayant lui-même fait l'ouverture et le MC de la seconde partie, Félix a offert une programmation qui a su tenir en haleine le public qui a fini tout hilare.

Néanmoins, " hormis l'appui reçu deKim Agency ", co-organisateur de la Rirophonie 2022, Félix Kisabaka s'est désolé que " les sponsors n'aient pas respecté leur parole ". Sur les cinq de départ, un seul a accompagné l'événement comme convenu. Il a soutenu : " ils nous ont promis de s'occuper de la communication mais ne l'ont pas fait. De sorte que nous avons misé sur nos moyens personnels, notre carnet d'adresses, la proximité que nous avons avec quelques fans pour réaliser cette première édition. Ce n'était pas facile mais nous l'avons fait car le plus important c'est de commencer ".