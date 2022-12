Congo-Kinshasa: Tshisekedi accepte la démission de Mwando, Okende et Kilumba, RDC - Le remaniement urgent du gouvernement s'impose !

*Chérubin Okende, Christian Mwando et Véronique Kilumba quittent le gouvernement. Par contre, Christophe Lutundula Apala pen'Apala, Modeste Mutinga et Muhindo Nzangi, tous issus des entrailles d'Ensemble pour la République, restent dans le navire de Jean-Michel Sama Lukonde et se déclarent encore déterminés à y servir le pays. Pour sa part, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Président de la République, Chef de l'Etat, a, par conséquent, pris acte de cette démission hier, à la Cité de l'Union Africaine où il a reçu ces trois partants. Normalement, tirant les conséquences immédiates de cette volte-face et, surtout, au regard de cette nouvelle donne politique, il va certainement procéder à un remaniement de l'équipe gouvernementale avant, pendant ou après son déplacement vers Mbuji-Mayi pour ses festivités de Nouvel An 2023.

Nouveau décor

Au départ, ils étaient venus au gouvernement pour participer librement aux efforts de reconstruction de la Res Publica, après l'investiture de Félix Tshisekedi à la suite de la passation pacifique, le 24 janvier 2019, des symboles de la sacralité du pouvoir au sommet de l'Etat.

Hier, en effet, il fallait s'y attendre, ils ont choisi de quitter la barque pour répondre, selon eux-mêmes, à l'appel de Moïse Katumbi Chapwe désigné candidat engagé dans la course à la Présidentielle 2023, après le dernier congrès d'Ensemble pour la République tenu, il y a quelques jours, à Lubumbashi, dans l'ex-Grand Katanga.

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris bonne note de la démission de Chérubin Okende, Christian Mwando et Véronique Kilumba respectivement, Ministre des Transports et Voies de communication, Ministre d'Etat en charge du Plan et Vice-ministre de la Santé, de leurs postes au sein du Gouvernement Sama Lukonde.

C'était hier, mercredi 28 décembre 2022, à la Cité de l'Union Africaine, après un moment d'échanges qu'il a eus avec ces trois membres du Gouvernement issus d'Ensemble pour la République qui ne lui ont pas caché leur volonté commune de quitter l'Union sacrée de la Nation pour rejoindre les vues de leur leader Moïse Katumbi devenu candidat déclaré à la présidentielle 2023.

Ce départ aux allures d'une coupe sombre intervient après exactement une année et huit mois, depuis l'investiture du Gouvernement des Warriors. Cependant, Muhindo Nzangi, Christophe Lutundula et Modeste Mutinga, respectivement, Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Vice-Premier Ministre et Ministre en charge des Affaires étrangères ; et Ministre des Affaires sociales, tous membres de la même famille politique de Katumbi, ont réitéré leur loyauté au Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

Postes vacants

Entre-temps, des questions se posent sur les postes restés vacants qui, en principe, doivent trouver des preneurs le plus rapidement que cela puisse être possible.

Qui succédera à ces trois ex-Warriors ? D'où viendront-ils ? De quelle famille politique ? Quel profil devront-ils afficher pour gagner le pari ? Seul, le temps en dira un peu plus.