Madagascar: En prière pour les victimes du tragique accident d'Ampasimanjeva - L'évêque de Farafangana immédiatement sur place

Moramanga — " C'est Mgr Fulgence Rabemahafaly qui m'a promptement communiqué la nouvelle de l'accident dans lequel cinq personnes ont perdu la vie ", a rapporté Mgr Gaetano Di Pierro à l'Agence Fides , évêque de Farafangana, qui s'est immédiatement rendu sur les lieux. L'évêque missionnaire faisait référence au tragique accident survenu à Ampasimanjeva, dans le diocèse de Manakara, le mardi 27 décembre. Le véhicule dans lequel se trouvaient neuf personnes, engagées dans la mission d'Ampasimanjeva, a soudainement quitté la route sur le chemin du retour d'un pèlerinage à Vohipeno. "D'après ce que m'a dit Mgr Rabemahafaly, poursuit Mgr Di Pierro, au volant se trouvait le Dr Martin Randriatiana, médecin et directeur de l'hôpital de la Fondation Médicale d'Ampasimanjeva, et le Père Didier Razafinjatovo, Frère de la Charité, assis à côté de lui. La femme du médecin, le Dr Nivo, quatre sœurs de la Charité et deux frères, tous assis à l'arrière, étaient également impliqués."

"À notre arrivée, nous nous sommes arrêtés sur les lieux de l'accident où la police nous a informés que le médecin et son épouse, le père Didier, ainsi que deux sœurs carmélites de la Charité, Sœur Justine Lalao et Sœur Marie Louise, étaient décédés. Les autres étaient dans un état précaire et ont tous été transportés à la salle d'œuvre de l'église de Tanambao, à Manakara", a expliqué l'évêque. "Nous nous sommes immédiatement rendus dans la salle où les médecins, avec l'aide des sœurs, travaillaient à la reconstitution des corps. Puis je me suis rendu à l'hôpital pour visiter les blessés : un Frère était encore dans un état de confusion, tandis que l'autre était endormi. L'une des sœurs était pleinement consciente et nous a raconté ce qui s'était passé, tandis que l'autre était dans le coma."

Mgr Di Pierro a également confirmé que les Pères d'Ambalapahasoavana étaient déjà sur place et s'étaient mis d'accord sur la marche à suivre. "Ils célébreront des messes. De nombreuses sœurs de la ville étaient déjà là, ainsi que de nombreuses personnes prêtes pour la veillée. Après avoir prié un peu sur place, nous sommes retournés à Farafangana. Le Prélat a conclu par une invitation à prier pour les défunts, pour leur congrégation, pour le diocèse de Fianarantsoa et pour leurs familles.

Mgr Di Pierro est missionnaire à Madagascar depuis 1975. Toujours impliqué auprès de la population locale, parmi ses nombreuses initiatives, il a également édité des traductions de la Bible, du catéchisme et des bréviaires en malgache.