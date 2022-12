Afrique: CHAN 2022 - 52 arbitres retenus pour la compétition

La Confédération africaine de football a dévoilé mercredi la liste des arbitres retenus pour le Championnat d'Afrique des nations prévu en Algérie du 13 janvier au 04 février 2023.

La liste comprend 19 arbitres, 21 arbitres assistants et 12 arbitres vidéo. Les 52 représentent 32 des Associations membres de la CAF, précise l'instance continentale dans un communiqué publié sur son site officiel.

" Fidèle à sa politique de promotion de l'arbitrage féminin, la CAF a désigné un trio de femmes arbitres pour cette nouvelle édition. Il s'agit de l'arbitre centrale Vincentia E. Amedome du Togo et des arbitres assistantes Carine Atezambong Fomo du Cameroun et Diane Chikotesha de la Zambie ", souligne la CAF.

" Pour cette compétition, nous avons combiné l'expérience à la jeunesse, nous avons un certain nombre d'arbitres prometteurs et en devenir [... ] Alors que nous entamons un nouveau cycle de Coupe du Monde, cela nous donne l'occasion de nous construire. Nous avons des CAN - hommes et femmes en 2024 - et un certain nombre de compétitions dans le cadre de ce cycle ", a déclaré le responsable de l'arbitrage à la CAF, l'Ivoirien Désiré Noumandiez Doué.