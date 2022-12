Algérie: Musée du Moudjahid - Inauguration d'une galerie consacrée au défunt Président Houari Boumediene

Le ministre des Moudjahidines et des Ayants-droit, Laid Rebiga, a inauguré jeudi au Musée national du Moudjahid (Alger), une galerie exposant des objets personnels, des documents et des photos sur le parcours militant du défunt Président Houari Boumediene.

Dans une allocution à l'occasion, M. Rebiga a affirmé que "la consécration d'une galerie au défunt Président Houari Boumediène intervient sous le haut patronage du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune", et ce, en application des recommandations du Colloque national organisé sur cette personnalité révolutionnaire et nationale sous le thème "Houari Boumediene: un homme d'Etat avec la détermination d'une nation".

Cette galerie est un autre "pan de la mémoire du peuple algérien", a ajouté le ministre qui a insisté, dans ce sens, sur "la préservation de l'histoire séculaire de l'Algérie et sa transmission aux générations montantes pour qu'elles connaissent les Hommes de l'Algérie ayant fait la gloire de ce pays et œuvré à l'édification de son avenir".

Le Musée national du Moudjahid entend à travers la création de cette nouvelle galerie, fournir toutes les informations relatives à la personnalité du président Houari Boumediene. Cette espace expose notamment un Burnous et d'autres costumes ainsi que des objets personnels et des cadeaux offerts au défunt président et reçus du musée du moudjahid de la wilaya de Guelma, outre des lettres manuscrites présentées par l'ancien ministre Mahieddine Amimour, qui seront numérisées.

A cette occasion, un film documentaire a été projeté illustrant les principales haltes de la vie du défunt président en plus de l'organisation d'un atelier de l'espace numérique et un autre pour le dessin.

Pour rappel, les recommandations issues du Colloque national sur le défunt président Houari Boumediene portent, entre autres, sur la consécration d'une galerie au sein du Musée national du Moudjahid pour exposer les effets personnels du défunt président, l'encouragement des études et des recherches historiques en y associant sa personnalité, son militantisme, et l'insertion de ses principales citations et d'extraits de ses discours dans les programmes pédagogiques.

Les participants ont également appelé à la création d'une Fondation portant le nom du défunt Houari Boumediene et l'institution d'un Prix pour les recherches scientifiques et les réalisations technologiques ainsi que la réalisation d'un film cinématographique sur son parcours combattant, révolutionnaire et politique.