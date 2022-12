Algérie: Système statistique - L'actualisation du cadre juridique et législatif, une priorité

ALGER — Le ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil a affirmé, jeudi à Alger, que l'actualisation du cadre juridique et législatif du système statistique constituait "une priorité".

"Au moment où l'Algérie célèbre le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, et le Conseil national des statistiques (CNS) son 40e anniversaire, le cadre juridique et législatif lié au système statistique demeure une priorité", a précisé M. Cherhabil dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la 2e réunion du CNS.

Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que le texte juridique relatif au système statistique n'a pas été modifié depuis 1994, alors que "les statistiques dans le monde et en Algérie ont connu un bond qualitatif en termes d'élaboration des politiques publiques et de diffusion sans précédent de l'information statistique à travers les organisations intergouvernementales (OIG) et les organisations non gouvernementales (ONG), en ce que le monde des statistiques s'est associé avec le monde des technologies numériques à l'origine des nouvelles spécialités et des métiers liés aux Big Data et Open Data".

M.Charhabil a relevé, à cet égard, l'importance d'œuvrer à encourager l'utilisation commune des systèmes d'information et des bases de données et l'accélération de l'interopérabilité des plateformes.

Le ministre a insisté, en outre, sur "l'impératif d'encourager la coordination étroite entre toutes les composantes du système statistique national, notamment les différents secteurs ministériels, et ce, dans le souci d'éviter la dispersion des efforts et la réalisation des mêmes investissements dans les différentes secteurs, outre le renforcement de la confiance dans les statistiques officielles en évitant les grands écarts dans les indicateurs entre les institutions et les administrations".

Il a également mis l'accent sur l'importance de la participation du CNS dans la modernisation et la réorganisation du système national de statistique à travers une approche "de coordination et consultative".

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de la 2e réunion du CNS, le ministre a fait savoir que la présentation des résultats préliminaires de la 6e opération de recensement général de la population et de l'habitat aura lieu en janvier prochain, soit trois mois après le lancement de l'opération, soulignant l'importance de cette opération" structurelle qui touche le territoire national".

Par ailleurs, M. Cherhabil a affirmé que son département ministériel œuvrait à la mise en œuvre d'un projet visant à mettre en place une plateforme unifiée pour la coordination de la méthode de recensement entre les différents ministères et l'ONS, en sus de l'organisation de sessions de sensibilisation et de formation dans ce cadre.