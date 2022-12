Algérie: Tizi-Ouzou - 2e édition des Journées de la marionnette le 4 janvier

TIZI-OUZOU — La deuxième édition des Journées de la marionnette, organisée dans la wilaya de Tizi-Ouzou, se tiendra du 4 au 7 janvier prochain, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs.

Initiée par l'association culturelle Irathen et la direction locale de la culture et des arts, cette manifestation, qui coïncidera avec la célébration du nouvel An amazigh (12 janvier), vise à promouvoir ce genre théâtral.

La nouvelle édition sera dédiée cette année à l'artiste humoriste Krikeche, de son vrai nom Ahmed Kadri, a indiqué à l'APS la première responsable du secteur de la culture au niveau local, Nabila Goumeziane.

"Plusieurs animations artistiques et culturelles seront au programme de ces journées auxquelles six troupes de différentes wilayas seront en compétition pour le prix Irathen d'or", a-t-elle fait savoir.

La cérémonie d'ouverture de ces 2èmes Journées sera marquée par l'organisation, dans la matinée, au chef-lieu de wilaya, d'un carnaval sur la marionnette qui s'ébranlera de la maison de la culture Mouloud Mammeri pour rejoindre le théâtre régional Kateb Yacine, en passant par le centre-ville, selon le programme communiqué à l'APS.

Organisé avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec le théâtre régional Kateb Yacine, la direction locale de la jeunesse et des sports, l'Assemblée populaire de wilaya (APW), la commune d'Irjen, ainsi que la daïra et la commune de Larbaa n'Ath Irathen, l'évènement sera clôturé par un spectacle et une cérémonie de remise de prix au meilleurs troupes de marionnettes, selon la même source.

Pour rappel, la première édition des Journées de la marionnette a eu lieu du 23 au 26 septembre 2019 et a vu la participation de 7 wilayas, dont Tizi-Ouzou.

L'organisation de la 2e édition a été différée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, a relevé la directrice la culture.