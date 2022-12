Congo-Kinshasa: Pour des élections apaisées, transparentes et crédibles ainsi que l'harmonie de tous, RDC - Me Olivier Botamba appel le président de la CENI à mieux assumer ses responsabilités

Parce qu'on est à 13 mois de la tenue des élections, le contentieux électoral ne cesse de primer de partout. Quant au maitre avocat, Olivier Botamba, fondateur de l'asbl, les amis d'O.B, dans son interview accordée aux fins limiers du quotidien La Prospérité, il estime que le moment est plus précis pour le président de la CENI, Denis Kadima, de mieux assumer ses responsabilités, pour des élections apaisées, transparentes et crédibles afin de préserver l'harmonie dans la sphère politique congolaise comme international ainsi que dans la population.

S'accentuant en premier sur le nouveau système établi par la CENI, en rapport au mi- enregistrement par portable, il craint que cela occasionne une brèche pour la fraude. " Ce système-là me fait peur. Je crains la fraude électorale. Sur 100% de la population congolaise, 40% qui savent bien manipuler le téléphone androïd et smart Phone. Je sais que, ma maman qui est à Budjala, à Fizi ou à Boende sait manipuler le téléphone intellectuel, mais il n y'a pas eu grande vulgarisation de ce système, ça risque de créer de gros problème... ", Est-il persuadé.

Quant à la question du respect du délai des élections, il reste optimiste sur le délai. " Je suis Congolais, mon souhait est de voir les élections crédibles, transparentes et surtout dans le délai. Je suis optimiste que nous serons dans le délai ", est-il convaincu.

Face à la situation à l'Est du pays, il reste confiant que les FARDC reste capable de faire régner la paix pour la tenue des élections dans tous les territoires de la RDC, notamment, à l'Est du pays si et seulement si, le gouvernement les équipes à tout le niveau, entre autres, ration, équipement, primes, armes, munitions, à manger, à boire etc. " l'an 2022, j'ai fais 3 fois Goma, 2 fois Bukavu et 1 fois Kindu ; regardons nous en Face et disons la vérité que, nos compatriotes souffrent et meurent chaque temps, chaque semaine. je pense que la diplomatie est une bonne chose mais, la force de frappe de nos FARDC est une meilleure de choses aussi, si et seulement si, l'Etat s'occupe bien d'eux en terme de leur ration, équipement, primes, armes, munitions, à manger, à boire etc. ils feront l'affaire et l'Est sera totalement libre et les élections se feront bel et bien ", souligne-il.

Pour cet assistant du conseiller social du haut représentant et envoyer spécial du chef de l'Etat, il recommande au président de la CENI de mieux assuré ses responsabilités pour une élection apaisée, transparente et crédible afin de préserver l'harmonie dans la sphère politique congolaise comme international ainsi que dans la population." je recommande au président de la Ceni de bien comprendre son rôle, il est là pour donner les résultats réels de la population et non du président, je demande une véracité de faits, une organisation sans faille, suivi de chaque jour, le contrôle journalier afin de donner aux congolais de ce qu'eux-mêmes ont voté et non de fabriquer pour les intérêts d'un groupe d'individu ou d'un parti politique ou encore un groupement , une alliance ", signale-t-il.