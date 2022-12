Afrique de l'Ouest: Bourse - Baisse de la plupart des activités de marché de la BRVM.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 29 décembre 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la plupart des activités de marché a enregistré une baisse.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), s'est replié de 0,14% à 201,50 points contre 201,78 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indices des 10 valeurs phares de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,10% à 166,93 points contre 167,09 points précédemment.

En revanche, la valeur totale des transactions s'est encore redressée, passant de 735,669 millions de FCFA la veille à 1,015 milliard de FCFA ce jeudi 29 décembre 2022.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 8,506 milliards, à 6065,098 milliards de FCFA contre 6073,604 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire connait la même dynamique, passant de 8906,825 milliards de FCFA la veille à 8903,972 milliards de FCFA le jeudi 29 décembre 2022, soit un repli de 2,853 milliards.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire (+7,39% à 945 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,89% à 1 630 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 1,41% à 5 405 FCFA), Oragroup Togo (plus 1,41% à 3 965 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 1,27% à 3 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 295 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 685 FCFA), AIR Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,59% à 675 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 720 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (moins 1,96% à 4 500 FCFA).