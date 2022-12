Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Décembre 2022

Burkina Faso : Affaires militaires- Ambiguïté au sein des forces armées

La situation au Burkina Faso résulte d’après bon nombre d'observateurs d’une lutte d'influence et de pouvoir au sein des forces armées. Ce qui, selon Johan Oshibi de l'organisation Balai Citoyen, fait craindre une instabilité institutionnelle permanente sur fond d’insécurité : « Pour vaincre sur le plan sécuritaire, il faut la cohésion au sein des forces armées. Alors si vous avez comme priorité la sécurité nationale, et ceux mêmes qui devraient être devant pour bien guider les autres, sont dans les guéguerres... nous faisons face à cet obstacle, pour mettre l'intérêt général au centre des débats. Sinon, nous sommes inquiets par rapport à l'avenir sécuritaire même de notre pays », estime Johan Oshibi. (Source : Dw)

Côte d’Ivoire : Transhumance politique- Deux élus dont Raymond N’Dohi adhèrent au Rhdp

Ces nouveaux venus ont été accueillis avec triomphe par le top management du directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, pouvoir).Le sénateur du District d'Abidjan, Raymond N'Dohi Yapi, ex- maire de Koumassi et vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le maire de Guibéroua, Nicole Princesse Souassou Zézé ont officiellement adhéré ce jeudi 29 décembre 2022 au Rhdp. « J'ai donc pris la décision d'adhérer au Rhdp librement et sans contrainte aucune », a déclaré le sénateur M. Raymond N'dohi, affirmant n'avoir « aucun complexe », car « le Rhdp et le Pdci (autrefois allié) sont deux pièces d'une même maison ». Le secrétaire exécutif du Rhdp, Cissé Bacongo, a salué un « vétéran » de la scène politique ivoirienne. « Nous déclarons ici et maintenant notre mise à disposition du président de la République », Alassane Ouattara, président du Rhdp afin d'assumer les charges qu'il voudra confier et « nous nous mettons à la disposition du Rhdp », a dit Mme Nicole Zézé. M. Bacongo a assuré qu'il se tiendra à leur disposition, parce qu'une formation politique est « une clairière et aussi une jungle », promettant de veiller sur leurs premiers pas au sein du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix. (Presse locale)

Guinée : Appareil judiciaire- 22 magistrats envoyés à la retraite

Selon Aminata ,22 magistrats envoyés à la retraite par le Colonel Mamadi Doumbouya, chef de la Junte militaire. À travers un décret rendu public à la télévision nationale tard dans la soirée du mercredi 28 décembre 2022, Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée a envoyé 22 magistrats à la retraite à compter du 31 décembre 2022.Il s’agit entre autres, de M.Cécé Théa , conseiller à la cour suprême, de Mme Aissatou Poureko Diallo, conseillère à la cour suprême et M.Aboubacar Sylla, conseiller à la cour suprême. Rappelons qu’en décembre 2021, ce sont 41 magistrats qui avaient été envoyés à la retraite par le chef de la junte militaire en Guinée.

Sénégal : Système éducatif - Pour une mise en œuvre effective des engagements

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) a invité les acteurs à veiller au bon fonctionnement du comité de suivi des accords en vue de garantir une stabilité durable du système éducatif par la mise en œuvre effective des engagements. Au Sénégal, le premier trimestre de l'année scolaire en cours a été marqué par la longue grève des syndicats. Celle-ci s'est terminée par la revalorisation des salaires des enseignants suite à d'âpres négociations conduites entre autres par la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep). Pour éviter la répétition d'un tel scénario, les membres du Conseil d'administration de la Cosydep, réunis ce jeudi 29 décembre 2022, ont invité l'Etat et les différents acteurs de l'Éducation à veiller au bon fonctionnement du comité de suivi des accords. (Source : journal du Mali)

Togo : Diplomatie-Plus de discours officiels aux célébrations des fêtes nationales des Ambassades

La diplomatie togolaise a informé ce 29 décembre l’opinion nationale et internationale du «réaménagement du dispositif protocolaire lors de la célébration des fêtes nationales par les Ambassades» représentées sur le sol du Togo. « Le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur présente ses compliments à toutes les missions diplomatiques accréditées au Togo, et a l’honneur de porter à leurs connaissances que le Gouvernement togolais a décidé de réaménager, pour compter du 1er janvier 2023, le dispositif protocolaire lors de la célébration des fêtes nationales par les Ambassades au Togo», selon une note diplomatique consultée par ’aLome.com’. Aucune explication justifiant ce recadrage n’a été fournie à l’opinion. Habituellement, en cas d’empêchement, le patron de la diplomatie togolaise, R. K. Dussey, se fait représenter par un de ses collègues ministres aux divers évènements officiels ayant lieu dans l’une des missions diplomatiques représentées en République togolaise.( Source : Alome.com)

Mali : Affaire des 46 soldats ivoiriens- Devant la Cours d’assises de Bamako ce vendredi

Rendez-vous est pris pour ce vendredi devant la Cour d'Assises de Bamako. Juridiction devant laquelle, le procès des 46 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako depuis juillet 2022 pour « mercenariat », a été renvoyé, après son ouverture le jeudi 29 décembre. Selon nos sources, notamment le confrère Serges Daniel, à travers ses tweets, a donné des informations précises sur le déroulement de ce procès à huis clos. Le dernier indiquait : « D’après, mes informations, suspension de l’audience à Bamako. Reprise des travaux demain 30 Décembre. La certitude du moment, les 46 sont tous de nationalité ivoirienne » (Source : allafrica.com)

Maroc : Exposition- Le Salon international de l’Agriculture du 2 au 7 mai prochain

Après une absence de trois ans, le Salon international de l’agriculture au Maroc (Siam) revient pour une nouvelle édition qui se tiendra du 02 au 07 mai prochain à Meknès, sous le thème « Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable ». La prochaine édition du Siam accueillera le Royaume-Uni comme invité d’honneur, indique le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. Déployé sur une superficie de 18 ha dont 11 ha couverts, le Siam, qui compte parmi les plus grands événements de l’Afrique dédiés à l’agriculture et aux acteurs du secteur agricole, devrait accueillir 900.000 visiteurs, 1400 exposants et 65 pays participants, note le ministère.( Source : Apa)

Algérie : Chan 2023 - L'Alger refuse d'ouvrir son espace aérien à l'avion de l'équipe nationale du Maroc

L'Algérie a refusé, mercredi, de répondre favorablement à la demande de la Fédération royale marocaine de football (Frmf) d’autoriser une ligne aérienne directe entre le Maroc et la ville algérienne de Constantine. Une mesure pour assurer le transport de l'équipe nationale des moins de 23 ans pour participer au Championnat d’Afrique des joueurs locaux (Chan) organisé en Algérie le mois prochain. Lors d’une conférence de presse organisée à Alger, Rachid Oukali, responsable du comité d’organisation de la compétition, a ainsi rappelé que «le cahier des charges d'un événement sportif tel que le Championnat d'Afrique des joueurs locaux énonce que le pays hôte de la compétition est tenu d'assurer le transport des délégations des équipes participantes sur le territoire national uniquement», citant à titre d’exemple le «déplacement de la capitale vers Constantine, Oran ou Annaba ou inversement».« Notre comité d’organisation s'engage à accueillir chaleureusement les équipes participantes, et à fournir toutes les mesures nécessaires pour que les conditions d’accueil soient bonnes en Algérie, dès leur arrivée au pays», a poursuivi le chef du comité d'organisation. La demande de la FRrmf a déjà fait réagir les médias algériens, qui ont accusé le Maroc de vouloir «saboter» l’édition 2023 du Chan. (Source : YABILADI)

Centrafrique : Troisième arrondissement- Des dégâts matériels enregistrés lors de l’incendie à Ngbénguéwé

L’incendie survenu le 28 décembre 2022 au quartier Ngbénguéwé dans le 3ème arrondissement de Bangui, a occasionné des pertes en matériels et en liquidité. Cet incident a été déploré par les autorités locales qui appellent à une intervention rapide. Plus de 1600 futs de carburant sont partis en fumée suite à une mauvaise manipulation des chargeurs. Cet incendie a causé une lourde perte en matériel dans certains ménages proches du dépotoir et cinq personnes sont blessées. Zanaba Hissen l’une des victimes témoigne les faits « J’étais absente lorsque l’incendie s’est déclenché. Quand je me suis précipitée pour venir sauver mes enfants, les garçons du quartier m’ont empêchée d’y aller. Heureusement les enfants ont pu s’enfuir. Nous n’avons pas pu évacuer nos effets. Tout est parti en fumée. J’ai à l’intérieur de la maison une somme de quatre millions de franc Cfa. Je ne sais quoi faire. » (Source : abangui.com)

Gabon : Organisation des élections de 2023 - Plus de 100 milliards de Fcfa alloués

Jugeant «disproportionné» le budget de 100,63 milliards de Fcfa alloués à l’organisation des prochaines élections politiques au Gabon, le Copil citoyen a introduit le mardi 27 décembre à la Cour constitutionnelle une requête en annulation de la Loi de finances 2023, dont 16 milliards sont déjà consacrés aux inévitables contentieux après scrutin. Après l’Assemblée nationale, le Sénat a adopté, lundi 26 décembre, le projet de loi de finances 2023. Le Copil citoyen, qui n’a pas manqué de relever plusieurs incongruités, a introduit ce mardi une requête en annulation auprès de la Cour constitutionnelle. Parmi les principaux griefs faits au document figure « le caractère disproportionné des 100,63 milliards affectés à l’organisation des élections de 2023 ». (Source : alibreville.com)

Cameroun : Riziculture- La Fao accompagne le pays pour atteindre une production 750 000 tonnes

L’engagement a été pris le 28 décembre 2022 lors de l’atelier de lancement officiel des activités de l’initiative Hand in Hand (HIH) mise en place en 2019 par la Fao.e n’est plus un secret pour personne, le riz et le poisson sont les principaux produits qui plombent la balance commerciale du Cameroun depuis environ une décennie. Pour la seule année 2021 ; 776 601 tonnes de riz ont été importées à hauteur 207,974 milliards de Fcfa (5,4% de la valeur totale des importations) soit une variation en glissement annuel de +30,1% en termes d’argent et +31, 3% en quantité. C’est pour renverser la tendance que l’initiative « Main dans la main » se propose de servir de levier au gouvernement camerounais au cours de la période 2022-2026 dans le but d’atteindre une production de 750 000 tonnes de riz et 500 000 tonnes de poisson en 2030. (Source : journal du Cameroun)

Une sélection de Bamba Moussa