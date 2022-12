Afrique Centrale: Voici 8 raisons de quitter l'année 2022 avec plus d'espoir que de tristesse

communiqué de presse

1-La tendance mondiale est au renforcement des droits génésiques.

Il y a, bien sûr, des exceptions notables à cette tendance au renforcement des droits reproductifs et de l'accès aux services de santé. Il est vrai que la pandémie de COVID-19 a fait reculer les progrès en submergeant les systèmes de santé, en perturbant les chaînes d'approvisionnement et en réduisant les informations et les services. Ces défis restent très préoccupants, et les défenseurs et les experts de la santé redoublent d'efforts pour atteindre tous ceux qui en ont besoin. Néanmoins, la tendance générale est prometteuse.

Le rapport 2022 de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale demandait que les grossesses non désirées soient reconnues comme une crise mondiale ; les dirigeants politiques et de la société civile ont répondu à cet appel, reconnaissant comme tragique et inacceptable le fait que près de la moitié des grossesses ne sont pas désirées.

Nous constatons également que de plus en plus de pays adoptent des lois visant à défendre et à protéger la santé et les droits génésiques. "Nous connaissons ces progrès parce que, pour la première fois à l'échelle mondiale, nous pouvons les mesurer dans le cadre des objectifs de développement durable", a déclaré le Dr Natalia Kanem, directrice exécutive de l'UNFPA. "L'UNFPA a enquêté sur 153 pays représentant près de 90 % de la population mondiale. Un pourcentage encourageant de 76 % d'entre eux ont désormais des lois qui défendent les droits sexuels et reproductifs."

2-La justice est en marche

L'année dernière a été marquée par l'insécurité alimentaire, les crises du carburant et de nombreuses autres situations d'urgence dans lesquelles les plus pauvres et les plus marginalisés ont été les plus touchés. Il est donc peut-être passé inaperçu que les cadres de la justice - qui visent à remédier aux injustices historiques, à attirer l'attention sur les systèmes d'oppression qui se chevauchent, à donner la priorité aux plus démunis - sont de plus en plus appliqués aux plus grands problèmes du monde.

Prenons l'exemple de l'accord historique conclu lors de la conférence COP27 de novembre, qui prévoit d'accorder aux pays les plus vulnérables un financement au titre des "pertes et dommages", en reconnaissance de leur exposition accrue au changement climatique, une catastrophe à laquelle ils n'ont que très peu contribué.

Les dirigeants lancent également de puissants appels à la justice sexuelle et reproductive. En novembre, un nouveau rapport de la Commission de haut niveau sur la CIPD25 a exhorté les pays, les défenseurs et les décideurs à combattre "les formes d'oppression croisées qui entravent la justice sexuelle et reproductive" et à reconnaître et soutenir "le leadership et le pouvoir des groupes les plus exclus, en particulier les femmes et les filles marginalisées, et à soutenir les efforts des femmes et de leurs communautés".

3-Les femmes réclament la sécurité dans les espaces numériques

Une réalité malheureuse de notre monde est que de nombreux espaces numériques ne sont pas sûrs pour les femmes et les filles. Plus de huit sur dix ont été témoins de violences facilitées par la technologie, comme la cyberintimidation et le partage non consensuel d'images intimes (ce qu'on appelle le "revenge porn"). Mais en 2022, un grand nombre de ces femmes et de ces filles se sont levées pour dire que cela suffit - et l'UNFPA les a soutenues.

Au cours des deux dernières années, la campagne primée bodyright de l'UNFPA a appelé à une meilleure protection des femmes, des filles et des membres des communautés marginalisées contre les abus numériques. Similaire dans son concept au © du droit d'auteur, le symbole ⓑ au cœur de la campagne représente l'autonomisation, la propriété personnelle et la revendication de l'autonomie corporelle.

Depuis le lancement de bodyright en 2021, plus de 30 000 personnes ont signé la pétition de l'UNFPA exhortant les décideurs politiques et les entreprises technologiques à reconnaître la violence en ligne là où elle se produit et à y mettre fin. Cette vague de soutien est un signal clair de solidarité avec les survivants, qui ne s'arrêtera pas tant que les femmes et les filles ne pourront pas vivre librement et sans crainte, que ce soit en ligne ou ailleurs.

4-La violence sexuelle dans les conflits est ouvertement condamnée

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle dans les conflits, le Dr Kanem a reconnu les conséquences destructrices de la violence sexuelle : "Elle brutalise les corps, marque les esprits et tue même. Elle réduit les femmes au silence et à la honte, semant la peur et l'insécurité."

L'année dernière, les femmes et les filles prises dans des situations d'urgence humanitaire à travers le monde ont été confrontées à une tendance inquiétante : le risque que la violence sexuelle soit devenue normalisée dans leurs communautés en plein conflit. Or, cette forme de violence sexiste est tout sauf normale : c'est une violation des droits de l'homme et un crime au regard du droit international. Et elle doit cesser.

Les programmes humanitaires de l'UNFPA dans le monde ont aidé des milliers de centres de santé à offrir des soins spécialisés pour le viol et d'autres formes de violence et ont soutenu des millions de survivants. Le travail de l'organisation continue d'amplifier leurs voix et de les inciter à demander justice. Les survivants savent que, s'agissant de la violence sexuelle généralisée dans les conflits, #ThisIsNormal, et il est temps que le monde veille à son élimination.

5-Activists are creating change and disrupting harmful practices

Implementing new practices and changing long-held, damaging norms takes time and determination, but across the world people have been creating new ways to speed up the process, from delivering life-saving supplies via drones, to mobile maternity units helping women give birth in a crisis and new tech designed for women and girls to feel safer online.

In Laos and the Maldives, UNFPA teams are using TikTok to train midwives and spark debate about bodily autonomy, and in Bangladesh a blockchain app is now delivering menstrual supplies. Meanwhile in a global innovation challenge, UNFPA awarded 10 groups of creators funding and support to develop transformative projects - from an app in Armenia that helps women protect themselves against gender-based violence to an AI chatbot in Colombia that teaches sex education to teenagers.

Across continents and generations, innovation and invention are leading the way: campaigning for change, challenging damaging beliefs and helping women and girls protect themselves and each other.

6-La santé mentale est une priorité mondiale

Qu'il s'agisse de la montée en flèche des niveaux d'anxiété et de dépression signalés pendant la pandémie, du stress post-traumatique des personnes prises dans des conflits ou des urgences climatiques, le monde connaît une augmentation alarmante des problèmes de santé mentale.

Les jeunes et les femmes sont les plus touchés par les traumatismes mentaux, qu'il s'agisse de survivre à des violences sexistes, d'être contraints à un mariage précoce, de subir des mutilations génitales féminines, des fistules obstétricales, des grossesses non désirées ou des abus en ligne - autant de facteurs importants de dépression et de détresse psychologique.

Au cours de ces dernières années turbulentes, l'UNFPA a renforcé son soutien psychosocial, l'orientation vers une aide juridique et des services médicaux, et a élargi l'accès à des espaces et des abris sûrs. Nous aidons les filles qui ont survécu aux violences sexuelles et aux mariages d'enfants, les femmes attaquées pour s'être exprimées et avoir fait carrière, et des millions de personnes victimes de discrimination en raison de leur lieu de naissance ou de leur handicap.

Partout dans le monde, l'état de la santé mentale semble être en crise ; mais c'est une crise à laquelle l'UNFPA - et sa force de première ligne composée d'infirmières, de médecins, de sages-femmes et d'humanitaires - s'est engagé à rester et à fournir.

7-La menstruation est reconnue comme une question de droits de l'homme.

D'énormes progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie pour souligner que la menstruation n'est pas seulement une question de santé, d'hygiène et de dignité, mais aussi une question d'égalité des sexes et de droits humains. Les militants ont fait évoluer les mentalités sur la menstruation à tous les niveaux, y compris aux Nations unies, où le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution qualifiant la stigmatisation, la honte et l'exclusion liées à la menstruation de problèmes de droits de l'homme.

Les décideurs politiques nationaux s'emparent également de la question, certains pays ayant inscrit dans la loi la gratuité des produits hygiéniques. De nombreux autres pays s'attaquent à la charge financière inégale que représentent les produits d'hygiène menstruelle et soulignent la nécessité de créer des emplois et des salles de classe adaptés aux personnes ayant leurs règles.

8-La famille humaine a atteint 8 milliards de personnes

Le 15 novembre 2022, la population mondiale a atteint le niveau le plus élevé de son histoire : 8 milliards d'individus. Cette réalisation historique est le reflet d'un monde dans lequel davantage de femmes survivent à l'accouchement, davantage d'enfants survivent à la petite enfance et davantage de personnes vivent plus longtemps et en meilleure santé. "C'est le témoignage de décennies de progrès en matière de santé publique et de réduction de la pauvreté, et c'est l'histoire de systèmes de soins de santé plus résistants et plus efficaces", a déclaré le Dr Kanem dans ses remarques sur la Journée des 8 milliards.

Bien sûr, ces acquis doivent être protégés car des défis, notamment la pandémie de COVID-19, les conflits et le changement climatique, menacent de faire marche arrière. Mais avec 8 milliards d'entre nous sur terre, nous avons 8 milliards de raisons d'espérer qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir plus inclusif, plus juste et plus durable - un monde aux possibilités infinies.