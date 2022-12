Sénégal: Elevage - Tambacounda, un véritable vivier

Le Président de la République préside, aujourd'hui, la Journée nationale de l'élevage. La région de Tambacounda qui accueille l'événement est un vivier de ce secteur. Un potentiel énorme, même si des contraintes subsistent.

Le choix de Tambacounda pour abriter l'édition 2022 de la Journée de l'élevage est sans nul doute un choix de raison. Les chiffres fournis par Dr Abdoul Sané, chef du service régional de l'élevage et des productions animales de Tambacounda le corroborent. Selon lui, la région regroupe, à elle seule, 54,21% des pâturages au niveau national. " Tambacounda accueille beaucoup de transhumants qui y séjournent jusqu'au début de l'hivernage. C'est ce qui en fait une zone d'élevage par excellence. Aujourd'hui, le cheptel tourne autour de 793.749 bovins, soit environ 21,2% du cheptel national. La région abrite aussi 22,5% des ovins du pays, 12% des caprins et des équins, 8% des asins et 4% de la volaille.

Selon l'inspecteur, " cette journée est d'autant plus importante qu'elle permet de donner la chance aux éleveurs de s'exprimer et de soumettre leurs doléances au Chef de l'État. Il estime, par ailleurs, que le Projet d'appui au pastoralisme au Sahel (Praps) a permis de valoriser les ressources naturelles en facilitant l'accès au fourrage à travers le balisage et l'usage des parcours de bétail, la mise en place de forages pastoraux et des parcs à vaccination pour juguler certaines maladies. Des performances qui vont sans doute être améliorées avec la phase 2 du projet.

Un bureau dédié au vol de bétail

Par ailleurs, le chef du service régional de l'élevage a salué les avancées notées dans la sécurisation du bétail après l'adoption, en 2017, d'une loi criminalisant le vol de bétail. " Il y a eu des avancées très fortes, avec notamment des éleveurs qui se sentent aujourd'hui très soulagés, même si on enregistre des déclarations de pertes de temps à autre ", a-t-il dit. Selon Dr Sané, le fait de mettre en place cette disposition est en soi une avancée significative dans cette lutte. Il indique, par la même occasion, que la mise en place par le ministère de tutelle d'un bureau dédié au vol de bétail, en plus d'efforts déployés à travers des projets dédiés à la lutte contre le phénomène, permettront d'obtenir de meilleurs résultats.

SOUTIEN DE L'ÉTAT AU SECTEUR

Les impacts par les chiffres

Grâce aux nombreux efforts de l'État, le secteur de l'élevage connaît des avancées significatives. Sur la période 2012-2021, indique un document reçu du Bureau d'information gouvernementale (Big), la production de viande et d'abats a augmenté en moyenne de 11 978 tonnes par an, passant de 189 729 tonnes à 297 528 tonnes, soit un croît annuel moyen de 5%. La production de lait, qui était de 202 millions de litres en 2012, a atteint en 2021, 280,8 millions de litres.

En moyenne, la production nationale d'œufs de consommation a augmenté en moyenne de 11% sur la même période, soit un croît annuel moyen de 84 millions d'unités. De 548 millions d'unités, la production est passée à 1 300 unités en 2021, soit pratiquement le triple en une décennie. Dans le même ordre, les autorités ont beaucoup renforcé les équipements agricoles. Depuis 2012, 208 parcs à vaccination ont été réalisés et 90 ont été initiés.

ENTREPRENEURIAT

Plus de 161 millions de FCfa aux organisations féminines de Tambacounda

Dans le cadre de la tournée du Président de la République à Tambacounda, la Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a apporté un soutien de taille aux femmes de la région. Il s'agit d'un financement de 161 978 948 FCfa au profit de 104 organisations féminines mobilisées pour la mise en place de 54 unités économiques d'entrepreneuriat féminin au profit de 600 femmes et jeunes filles réparties dans les 9 communes que compte le département de Tambacounda, a indiqué la Ministre. Elle ajoute qu'il sera mis à la disposition des femmes un lot d'équipements composé de 4 décortiqueurs à mil, de deux moulins à pâte d'arachide, de deux kits cuisine, de 4 moulins à mil...

Fatou Diané Guèye informe qu'il sera développé " dans chaque circonscription départementale, deux actions pilotes de structuration de l'entrepreneuriat féminin à travers des paquets technologiques sur des chaines de valeur allant de la transformation primaire à la commercialisation en passant par le raffinage et le conditionnement ". Pour Tambacounda, dit-elle, cette expérience pourrait porter sur les produits fruitiers, notamment la banane, le fonio et le beurre de karité, sans oublier l'artisanat et les services.

Selon elle, le nouvel environnement socioéconomique résultant de la création du port sec de Tambacounda et de la relance du train pourrait également générer des opportunités que les femmes peuvent bien saisir. Pour Yaye Awa Diagne, députée, ces initiatives prouvent, à suffisance, l'importance que le Président de la République accorde à l'autonomisation des femmes. " C'est un appui qui va permettre aux femmes de tirer le maximum de profits de leurs activités génératrices de revenus ", a-t-elle salué.