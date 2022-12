Ile Maurice: Vœux pour 2023 - Économie, pouvoir d'achat et environnement en première ligne

Quels sont les souhaits pour 2023 ? Les personnalités que nous avons sollicitées espèrent que la situation économique du pays va s'améliorer après deux années de pandémie et la guerre en Ukraine qui s'éternise. L'environnement et le sort des femmes font aussi partie des thèmes abordés.

Mathieu France de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé

"Je suis très engagé dans la protection de l'environnement depuis que je suis à l'université. Je milite pour la diminution de l'utilisation du plastique. Il y a eu une loi, c'est bien, mais je veux que les Mauriciens connaissent le danger de cette matière pour l'environnement. Mon souhait est qu'il y ait moins de pollution. Je suis aussi syndicaliste. Je ne veux pas un simple souhait, mais je demande une nouvelle loi concernant les caméras de surveillance sur le lieu de travail pour mieux protéger les employés. Des employeurs s'adonnent aux abus causant un stress psychologique aux employés. Il y a des vidéos qui enregistrent les conversations. C'est une violation de leur vie privée. Il y a également des séquences qui sont utilisées dans des comités disciplinaires. Ce sera notre combat."

Dev Sunnasy: Linion Pep Morisien

"2023 sera une année très difficile tant sur le plan économique que social. Les Mauriciens aiment travailler, mais ils doivent travailler encore plus pour la nouvelle année. Il faut qu'ils évitent de faire du gaspillage pour ne pas être en difficulté. Le gouvernement aussi doit mettre un frein au gaspillage car c'est la population qui paie les pots cassés. Nous venons de le voir avec le Central Electricity Board qui a majoré le prix de l'électricité. Il paraît que ce sera aussi une année d'élections générales. Les Mauriciens doivent se servir de leur discernement et connaître mieux ceux qui se présentent devant eux pour prendre la bonne décision."

Hansley Peramallee: vice-président du Reform Party

"Je souhaite à la population une très bonne année au nom du Reform Party. Cette nouvelle année est celle du renouveau. Notre parti redoublera d'efforts sur le terrain pour accueillir tout le monde qui souhaite un vrai changement pour le pays et une nouvelle île Maurice. Mes meilleurs vœux à tous nos compatriotes !"

Dr Sita Jeeneea-Saminaden cadre du Rassemblement Mauricien

"En 2022, une série d'événements touchant les femmes à Maurice nous ont révélé leurs vulnérabilités et les lacunes d'un système qui n'est pas en mesure de les protéger de la violence, la peur et la perte. Nous avons tous été témoins de l'angoisse et du désarroi de celles tuées par ceux qu'elles aimaient. Les femmes ont pourtant été au premier plan pendant ces longs mois de crise. Elles ont soigné des malades et guidé nos enfants dans un système éducatif complètement dépassé en cette pandémie. Elles ont travaillé dur pour subvenir aux besoins de leur famille tout en étant les plus vulnérables à l'insécurité de l'emploi. Elles ont souvent été appelées à porter un fardeau disproportionné : comme mères célibataires, chargées de trouver un toit pour leurs enfants, comme ménagères pour faire face à l'inflation alimentaire et aux pénuries d'eau chronique de Maurice.

Alors que cette année tire à sa fin, au nom du Rassemblement Mauricien, je suis honorée de rendre hommage à la femme mauricienne. Après bientôt 55 ans d'indépendance, Maurice se retrouve à un tournant décisif. Nos choix futurs façonneront le destin de notre pays. Nous avons besoin d'une démocratie plus forte, d'une économie plus prospère, de services publics améliorés et d'une société qui offre à chacun des chances égales. Les femmes représentent plus de la moitié de la population mauricienne et sont appelées à jouer un rôle essentiel dans le futur. Au niveau du parti, nous nous engageons à œuvrer pour que la femme mauricienne puisse jouer pleinement son rôle en tant qu'épine dorsale de la famille et en tant qu'acteur clé du développement économique de Maurice."

Roubina Jadoo-Jaunbocus ancienne ministre du MSM

"Je souhaite une meilleure santé à tous les Mauriciens, surtout après ces deux ans de Covid. Qu'on travaille plus dur pour l'avancement du pays, ce qui profitera à la population. Je sais que ce qui se passe sur le plan international, surtout avec cette guerre en Ukraine, aura beaucoup de répercussions sur le pays, mais que la population se prépare à faire face à ce qui nous attend. Je demande à tout un chacun de bien réfléchir à nos dépenses et qu'il y ait plus de générosité envers les personnes infortunées. Je consacrerai beaucoup de temps à ma famille."

Aurore Perraud ancienne ministre du PMSD

"Comme mère de famille, je sais que bon nombre de Mauriciens ont des difficultés à joindre les deux bouts et je leur souhaite, en cette année qui arrive, moins de difficultés financières. Un autre souhait est pour ces familles endettées et j'espère qu'elles pourront sortir de ce problème. Davantage de stabilité politique et que la population se prépare à une cascade annoncée d'augmentation de prix. Sur le plan personnel, je me tournerai plus vers la spiritualité et de moments en famille d'autant que mes enfants seront dans des classes importantes l'an prochain."

Kaviraj Beechook directeur de communication du PTr

" Je souhaite une baisse des prix alimentaires pour que des Mauriciens puissent se nourrir convenablement. Je pense être plus présent sur le terrain pour écouter davantage les aspirations des gens. J'espère trouver plus de temps pour être plus près de mon fils et mieux l'accompagner dans ses études et ses passe-temps favoris, la natation et la musique. Sur le plan professionnel, en tant qu'entrepreneur de la culture et du divertissement, je compte faire un come-back en invitant quelques artistes de l'Inde et de la France, notamment."

Lall Dewnath, syndicaliste

"Notre modèle économique qui date a appauvri la classe des travailleurs. Il faut absolument qu'on le change et j'espère qu'on réfléchira à cela en 2023. Pourquoi pas un système participatif comme dans les pays scandinaves ? Comme syndicaliste, je trouve que comme bon nombre de mes collègues, je suis boycotté par la MBC, même s'il y a une couverture. Mais je dis haut et fort que si la MBC ne passe pas les images de ma conférence de presse, c'est que je fais bien mon travail et je prends l'engagement de militer encore pour les travailleurs, même ceux de Rodrigues."

Sudesh Rughoobur ancien parlementaire et membre du MMM

"Qu'on arrête les dégâts causés par la construction sur les terrains marécageux. Avec le changement climatique, Maurice doit prendre des mesures draconiennes pour ne pas être touché de plein fouet. En cette année 2023, il faut absolument des personnes compétentes et indépendantes dans nos institutions et qu'elles soient transparentes. Que les conseillers des collectivités locales jouent leur rôle pleinement et évitent d'être dictés par des politiciens. Sur le plan personnel, ma compagnie, qui se spécialise dans l'environnement, se tourne vers une expansion régionale et comme pour beaucoup d'autres compagnies, c'est le seul salut pour nous."

David Sauvage Rezistans ek alternativ

"Dans l'époque géologique de l'Anthropocène, à l'âge du Capitalian, les crises se multiplient pour notre humanité en quête de sens. Alors qu'on se remet à peine de la pandémie de Covid19 sans avoir opéré les changements structurels nécessaires à nos économies, l'invasion de l'Ukraine par le régime de Poutine siffle la fin d'un monde que l'on voulait croire stabilisé. Les pressions géopolitiques s'appliquent avec une tension palpable dans l'océan Indien. Nos démocraties, érodées jusqu'à la moelle, sont à bout de souffle. Il nous faut pourtant croire encore plus fort en notre humanité, et en notre capacité à amener les changements radicaux pour avancer ensemble vers un nouvel objectif commun ; atteindre l'âge de l'Harmonilian, dans lequel nos économies établissent des rapports fructueux entre les Hommes et avec la Nature."