Gabon: Pour les Gabonais, l'égalité femme-homme est encore imparfaite dans le pays

Les Gabonais estiment que leur pays a des efforts à faire en matière d'égalité femme-homme. C'est la principale conclusion d'une enquête d'Afrobarometer publié jeudi. Ces dernières années, les Gabonais estiment qu'hommes et femmes sont devenus plus égaux. Mais les trois-quarts d'entre eux affirment qu'en la matière, il faut aller encore plus loin.

Selon un rapport publié jeudi 29 décembre par le réseau panafricain Afrobarometer, hommes et femmes sont perçus par 8 Gabonais sur 10 comme égaux dans l'accès à un emploi rémunéré. Toutefois, cela n'est pas suffisant pour la moitié des citoyens : ils constatent que dans les faits, les hommes sont souvent prioritaires à l'embauche quand il y a une forte concurrence pour des postes prisés. Une " forme de discrimination " que 43% des sondés " approuvent " cependant, note le rapport.

En politique, 8 Gabonais sur 10 pensent que trop peu de femmes occupent des postes politiques d'influence. Au Parlement, seulement 15% des député.e.s sont des femmes. Les sondés rejettent l'idée qu'un dirigeant masculin est forcément meilleur qu'une femme. Mais pour 6 répondants sur 10, quand une femme se lance en politique, elle s'expose à des insultes et à du harcèlement.

Lutte contre les violences, égalité des salaires et éducation jugés prioritaires

Le rapport interroge aussi les répondants sur le droit à la propriété et à l'héritage des terres. Une très grande majorité des sondés - 82% - estiment que femmes et hommes doivent être égaux sur ce plan. Les ruraux, plus concernés, sont plus nombreux à le penser que les citadins (87% contre 82%).

Interrogés sur la question de la défense des droits des femmes jugée prioritaire pour les années à venir, les citoyens gabonais citent en premier lieu l'inégalité des salaires, les violences sexistes et l'accès à l'éducation. Le Code civil gabonais a été révisé en 2021 en faveur de l'égalité femme-homme et le pays a rejoint cette année le programme " HeForShe " (lui pour elle) des Nations unies.