Congo-Brazzaville: Vie associative - Bantu culture souffle ses trois bougies d'existence

La célébration du troisième anniversaire de l'association Bantu Culture (BC), la semaine dernière, a porté essentiellement sur une journée portes ouvertes avec pour thème " La culture et les arts au service du développement durable ".

L'activité a permis la sensibilisation des jeunes aux questions liées au patrimoine culturel et à l'apport de la culture ainsi que les arts au service du développement durable, par les panélistes Cherel Otsamigui, le Dr Stanislas Fortuné Okana et Yannick Essengué.

Dans son exposé portant sur l'un des axes du thème, " La culture et les arts au service du développement durable ", le président de BC, Cherel Otsamigui, a fait savoir aux jeunes que le secteur culturel crée beaucoup d'emplois, mentionnant que l'un des combats de son association est de donner l'occasion à la jeunesse d'apprendre les métiers de la culture.

Pour sa part, le Dr Stanislas Fortuné Okana, écrivain, enseignant-chercheur chargé des cours à l'Université Marien Ngouabi, a centré son exposé sur l'esquisse de définition des activités artistiques et culturelles, la typologie des activités artistiques et culturelles, les avantages des activités artistiques et culturelles : sur les plans intellectuel et physique... Pour cet auteur de quatre ouvrages parmi lesquels " Qui sème des illusions récolte le chagrin ", une pièce de théâtre parue aux éditions L'Harmattan, Paris, en 2021 ; et " Les semences éternelles ", poésie en cours de parution aux éditions L'Harmattan, Paris, ces activités présentent plusieurs avantages tant sur le plan physique qu'intellectuel. Elles favorisent l'autodiscipline, la persévérance.

Quant à Yannick Essengué, dernier panéliste, l'identité culturelle, c'est l'ensemble des caractères qui permettent aux Bantous de se définir, de s'exprimer, de communiquer et donc d'être en relation avec le monde qui les entoure.

BC est une association à but non lucratif. Créée en décembre 2019 par des jeunes journalistes culturels, artistes et étudiants, elle participe à la conservation et la promotion du patrimoine culturel, matériel et immatériel des peuples bantous. Elle a pour missions de promouvoir les potentialités de la culture bantoue au niveau national et international ; promouvoir des sites d'expositions des œuvres patrimoniales bantoues ; aider les artistes à se faire connaître et de vivre à travers leur art ; participer au développement personnel des jeunes talents... BC organise, entre autres, des conférences, soirées culturelles, festivals, rencontres littéraires, expositions, visites culturelles...